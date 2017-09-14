В Москве пройдёт выставка работ Александра Лабаса "Октябрь"
14.09.2017, 09:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 октября в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) откроется выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции. Посетители увидят цикл графических и живописных работ «Октябрь», созданных художником Александром Лабасом. В день открытия вход на выставку будет бесплатным.
Революционная тема была одной из важнейших в творчестве Александра Лабаса. В 1917 году ему было 17 лет, и, по воспоминаниям мастера, те события произвели на него глубокое впечатление. «Я старался постоянно быть на улице, меня захватил этот ритм, стрельба, толпы солдат, грузовики с красноармейцами. Это время я удивительно чувствую, и всегда эти образы меня преследуют», — рассказывал художник.
Цикл «Октябрь» занимает особое место не только в творчестве Александра Лабаса, но и в целом в истории советского искусства на тему революции. Работы этой серии постоянно участвуют в крупных российских и зарубежных выставках, посвященных 20–30-м годам прошлого века.
Идея провести выставку в ИРРИ принадлежала племяннице художника — руководителю Фонда Лабаса Ольге Бескиной-Лабас. В экспозиции будут представлены знаменитые картины из коллекций Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Фонда Лабаса.
На выставку привезут знаменитое полотно «Автопортрет на фоне картины “Октябрь. 1928 год”», которое ради такого случая впервые покинет Костромской историко-архитектурный и художественный музей. Кроме того, в экспозицию войдут архивные фотографии 1917–1923 годов из коллекции «Мультимедиа-арт-музея». Среди них — «Начало восстания на Тверской улице», «Баррикады на Арбатской площади в октябрьские дни 1917 года», «Выступление Владимира Ленина на Красной площади» и многие другие.
Революционная тема была одной из важнейших в творчестве Александра Лабаса. В 1917 году ему было 17 лет, и, по воспоминаниям мастера, те события произвели на него глубокое впечатление. «Я старался постоянно быть на улице, меня захватил этот ритм, стрельба, толпы солдат, грузовики с красноармейцами. Это время я удивительно чувствую, и всегда эти образы меня преследуют», — рассказывал художник.
Цикл «Октябрь» занимает особое место не только в творчестве Александра Лабаса, но и в целом в истории советского искусства на тему революции. Работы этой серии постоянно участвуют в крупных российских и зарубежных выставках, посвященных 20–30-м годам прошлого века.
Идея провести выставку в ИРРИ принадлежала племяннице художника — руководителю Фонда Лабаса Ольге Бескиной-Лабас. В экспозиции будут представлены знаменитые картины из коллекций Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Фонда Лабаса.
На выставку привезут знаменитое полотно «Автопортрет на фоне картины “Октябрь. 1928 год”», которое ради такого случая впервые покинет Костромской историко-архитектурный и художественный музей. Кроме того, в экспозицию войдут архивные фотографии 1917–1923 годов из коллекции «Мультимедиа-арт-музея». Среди них — «Начало восстания на Тверской улице», «Баррикады на Арбатской площади в октябрьские дни 1917 года», «Выступление Владимира Ленина на Красной площади» и многие другие.
Источник: Мэрия Москвы