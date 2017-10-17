ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бесплатные показы фильмов, вышедших в 1917 году, пройдут в столичном кинотеатре «Звезда» с 26 октября по 29 ноября. Ретроспектива приурочена к 100-летию Октябрьской революции. Зрители увидят девять немых чёрно-белых картин, по которым можно понять, какими были настроения в обществе, в России и в мире и как откликался на них кинематограф в преддверии Октябрьской революции. Каждый из сеансов будет начинаться с небольшого исторического экскурса, сбор гостей в 20:00.

«Именно эти фильмы смотрели наши прабабушки и прадедушки в столичных иллюзионах, синематографах и электротеатрах в 20-х годах прошлого века, — рассказали в пресс-службе сети кинотеатров «Москино» Департамента культуры Москвы. — Сюжет картин разный, их объединяет только год создания. Фильмы показывают конец Серебряного века и несут на себе отпечаток своей эпохи. На кадрах запечатлены дамы в вычурных шляпках, балерины и кабриолеты. Совсем скоро вместо них на советских экранах появились картины о стройке, электрификации и революции».

26 октября, в четверг, в кинотеатре «Звезда» можно увидеть работу одного из первых русских режиссёров немого кино Евгения Бауэра (1865–1917) — фильм «Король Парижа». Действие картины происходит во Франции. Главный герой — молодой человек по имени Роже, который при помощи авантюр пытается добиться высокого положения в обществе. «Король Парижа» стал последним фильмом Бауэра. Сам он не успел его доснять, это сделал советский режиссёр Лев Кулешов.

8 ноября, в среду, зрителям покажут три короткометражные картины американских комиков и режиссёров Роско Арбакла (1887–1933) и Бастера Китона (1895–1966). В своё время комедии «Помощник мясника», «Кони-Айленд» и «О доктор!» были очень популярны в США и за пределами страны. В них показаны зарисовки из жизни американских обывателей.

15 ноября, в среду, пройдёт показ двухсерийной драмы «Сатана ликующий» русского и советского кинорежиссёра Якова Протазанова (1881–1945). Картина рассказывает о добродетельном пасторе, которого дьявол сначала толкает нарушить обет целомудрия, а потом заставляет погубить собственного сына. Главную роль сыграл известный в начале XX века актёр Иван Мозжухин. Картина точно передаёт мрачную атмосферу, царившую в российском обществе перед событиями 1917 года.

22 ноября, в среду, можно попасть на показ комедий американского и английского актёра и режиссёра Чарли Чаплина (1889–1977). В этот день продемонстрируют три его короткометражные картины: «Тихую улицу», «Иммигранта», «Искателя приключений». Сейчас Чаплин прочно ассоциируется с немым кино, хотя его усики, тросточка и котелок не были известны зрителям в дореволюционной России. Американцы вели переговоры с временным правительством о показе фильмов Чаплина в Москве. Но оценить талант великого комика смогло только молодое поколение советских режиссеров в 20-х годах прошлого столетия.

29 ноября, в среду, зрителям представят картину «Терье Виген» шведского режиссёра Виктора Шёстрёма (1879–1960). Это экранизация одноименного произведения норвежского драматурга Генрика Ибсена. В фильме показана эпоха наполеоновских войн. Бедный моряк Терье Виген пытается проплыть в Данию и привезти оттуда ячмень для голодающей семьи.