В Москве стартует юбилейный сезон олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"
05.10.2017, 16:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пятая олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» стартовала в Москве, сообщил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. В рамках интеллектуального соревнования школьники смогут посетить 150 музеев, парков и усадеб.
Для участия в олимпиаде необходимо с 1 сентября 2017 года по 15 марта 2018-го зарегистрироваться на сайте и принять участие во вводном туре. Состязание продлится до 31 марта 2018 года. За это время ученики должны посетить минимум четыре музея и один парк или четыре музея и одну усадьбу. Итоги организаторы подведут в апреле по результатам основного этапа. Победителей и призеров наградят дипломами и пригласят на финальную призовую игру-прогулку, которая состоится 12 мая. Торжественная церемония закрытия пройдет 27 мая 2018 года на площадке образовательного комплекса «Воробьевы горы».
Для участия в олимпиаде необходимо с 1 сентября 2017 года по 15 марта 2018-го зарегистрироваться на сайте и принять участие во вводном туре. Состязание продлится до 31 марта 2018 года. За это время ученики должны посетить минимум четыре музея и один парк или четыре музея и одну усадьбу. Итоги организаторы подведут в апреле по результатам основного этапа. Победителей и призеров наградят дипломами и пригласят на финальную призовую игру-прогулку, которая состоится 12 мая. Торжественная церемония закрытия пройдет 27 мая 2018 года на площадке образовательного комплекса «Воробьевы горы».
Источник: Мэрия Москвы