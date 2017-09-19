ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Музее Москвы 19 сентября запускают новый формат экскурсий. Все экспозиции теперь можно будет увидеть за 90 минут — благодаря краткому экскурсу по каждой выставке. Гостям покажут самые интересные экспонаты и расскажут о наиболее важных событиях.

Посетить экскурсию можно в любой день до 29 декабря. Нужна регистрация. Вход платный.