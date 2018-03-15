ОРЕАНДА-НОВОСТИ В начале апреля в Никитском ботаническом саду – Национальном научном центре РАН (далее - НБС-ННЦ), подведомственном ФАНО России, откроется "Выставка тюльпанов-2018", работа которой продлится до середины мая.



Селекционеры Центра сообщили, что в этом году количество представленных на выставке цветов и сортов превзойдет прошлогоднее в два раза.



«Если в прошлый раз мы показали 37 000 цветов, то на этот раз в Параде примут участие уже 73 650 тюльпанов, - рассказал директор НБС-ННЦ, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь. – И этот пёстрый душистый ковёр дополнительно «раскрасят» ещё и луковичные растения, которые также будут представлены на весенней выставке. Впервые за 11 лет мы решили изменить традиционный формат и продемонстрируем нашим гостям ещё и другие луковичные растения: почти шесть тысяч нарциссов разных форм, размеров и расцветки и около тысячи сортов ксифиума и рябчика. Всё это великолепие высажено на площади в 3 323 квадратных метра».



Селекционеры Никитского сада представят на этот раз не 166 (как было в прошлом году), а более 250 сортов тюльпанов, причём 72 из них – это новые сорта зарубежной и отечественной селекции.



Порадуют знатоков и нарциссы: на выставке представят 20 сортов, 9 из которых будут демонстрироваться впервые.



Всего на выставке собрано около трёхсот сортов, видов и разновидностей весеннецветущих луковичных растений. Кроме того, по замыслу организаторов выставка будет дополнена двулетниками: виолой, маргаритками, незабудками и селеной.





Выставка тюльпанов – это всегда волнующее и ответственное время для сотрудников Никитского ботанического сада. Тем более, что уже доказано: тюльпан – вовсе не голландская, а крымская культура. Именно отсюда он попал сначала в Турцию, а затем уже пошёл «гулять по миру». И славе пионеров надо соответствовать. В самом Никитском саду тюльпаны выращивают с самого основания, то есть с 1812 года.