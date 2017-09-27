ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 27 по 30 сентября 2017 года Кафедра этномузыкологии, Фольклорно-этнографический центр имени А. М. Мехнецова и Кабинет народного музыкального творчества Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова проводят Всероссийскую научную конференцию «Из истории этномузыкологии и фольклористики: традиции, события, судьбы», посвящённую 155-летию основания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и 90-летию открытия в Санкт-Петербургской консерватории Кабинета музыкальной этнографии.

Конференция пройдёт в рамках Года истории в Ленинградской области и празднования 90-летия Ленинградской области.

Соорганизаторами конференции выступают Ленинградское областное региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз» и Дом народного творчества Ленинградской области.

На тематических заседаниях «Деятельность собирателей и исследователей музыкального фольклора», «История изучения традиций народной музыкальной культуры», семинаре «История создания фольклорно-этнографических фондов и методы их хранения» и презентации научных изданий, учебно-методических пособий и мультимедиа-проектов по народной музыкальной культуре запланировано 39 научных докладов, открытых лекций и презентаций (с показом аудио-, видео-, фотоматериалов).

В рамках конференции пройдёт мастер-класс «Игра на многоствольных флейтах в народных традициях России» Творческого объединения «Репей» (Москва); творческая встреча Фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова с Фольклорным коллективом студентов Якутского музыкального колледжа (училища) имени М. Н. Жиркова; выставка печатных изданий и электронных публикаций (CD, DVD) по народной музыкальной культуре из фондов Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской консерватории.

29 сентября в 19.00 в Концертном зале Консерватории состоится концерт «У истоков народной музыкальной культуры» с участием фольклорных коллективов из Санкт-Петербурга, Всеволожска, Москвы, Якутска.

Среди участников конференции – представители России (Санкт-Петербург, Москва, Вологда, Вологодская область, Киров, Кызыл Новосибирск, Петрозаводск, Саратов, Якутск); Беларуси (Минск); Украины (Киев).