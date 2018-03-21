В Петербурге состоится Гала-концерт солистов петербургских оперных театров

31 марта 2018 года (суббота) в Санкт-Петербурге состоится Гала-концерт солистов ведущих оперных театров Санкт-Петербурга под названием "Весна идёт". В концерте прозвучат самые блистательные произведения из знаменитых опер "Богема", "Трубадур", "Риголетто", "Норма", "Паяцы", "Сельская честь", и др.



Непобедимый дуэт "CAV&Pag" - так называют "Паяцы" и "Сельскую честь" на Западе. Бином CAV&PAG - это не только эмблема веризма в итальянской опере, но и эстетический блок с общими аспектами, через призму которых всегда очень живо отражается роман между реальностью и вымыслом. В концерте прозвучат отрывки из этих опер Р.Леонкавалло и П.Масканьи, а также арии-хиты из опер Дж.Россини «Итальянка в Алжире» и «Путешествие в Реймс», арии и ансамбли из "Трубадура" и "Риголетто" Дж. Верди, дуэт Адальжизы и Поллионе, легендарная Casta Diva из "Нормы" В.Беллини, ансамбли из оперы Дж.Пуччини "Богема".



Исполнители - лауреаты международных конкурсов, оперные певцы и музыканты-участники независимого творческого объединения "Опера Ателье", которое организовывает и представляет этот концерт. "Опера Ателье" - это новая форма коллектива артистов, где у каждого уже есть своя отдельная траектория творческой деятельности, но при этом они много выступают вместе как в России, так и за рубежом.



В Гала-концерте примут участие:



артисты Мариинского театра: Эльнара Мюерманс (сопрано, Голландия), Екатерина Латышева (сопрано), Анна Шульгина (сопрано), Карлос Д'Онофрио (тенор, Аргентина - Италия), Николай Каменский (бас, Россия - Франция), Екатерина Венчикова (фортепиано), Николай Стацюк (тенор, Россия - Италия

Майя Кривченя (меццо-сопрано, США)



Михаил Гаврилов (баритон, приглашённый солист Михайловского театра);



Игорь Шумаев (баритон, солист "Санкт-Петербург Опера" и Театра Музыкальной комедии);



Семён Заборин (фортепиано, концертмейстер в Санкт-Петербургской консерватории);



Программа будет представлена Екатериной Венчиковой-Байрон.



Адрес: Дом учёных, Белый зал, Дворцовая набережная, 26.



Начало концерта - в 18.00

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