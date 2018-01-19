В Санкт-Петербурге представлена выставка работ крымских фотохудожников
19.01.2018, 14:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Санкт-Петербурге в выставочном зале Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы состоялось торжественное открытие выставки работ крымских фотохудожников "Фотомарина-2017".
Экспозиция выставки посвящена 200-летию великого художника-мариниста, феодосийца Ивана Константиновича Айвазовского. Выставка организована народным фотоклубом "Чайка" из Феодосии при поддержке Центра народного творчества РК и Министерства культуры Крыма.
На выставке экспонируется 73 выставочные фотографии участников фотоклубов "Чайка" (Феодосия), "Отражение" (п. Новый Свет), "Евпатория", "Пантикапей" (Керчь), "Ялта", входящие в Крымское республиканское отделение Творческого союза "Фотоискусство". Работы раскрывают всё разнообразие состояний природы и погоды Крыма.
После Санкт-Петербурга запланирован показ выставки в городах Крыма и других субъектов Российской Федерации. Ранее экспозиция выставки была показана в Одессе (Украина), Ялте, Евпатории, Феодосии.
СПРАВКА. Народный фотоклуб "Чайка" – старейший творческий коллектив в Крыму, который был создан в 1963 году при городском Доме культуры Феодосии. С 1987 года им руководит признанный мастер художественной фотографии, отмеченный многочисленными международными наградами Андрей Устинович. За тридцать лет работы клубных фотографов выставлялись в пятидесяти странах мира и завоевали более сотни наград, из которых 16 золотых. Проведено более двух сотен городских выставок, а также выставки экспонировались во многих крупных городах и областных центрах России и Украины.
На базе фотоклуба создано Крымское республиканское отделение Творческого союза "Фотоискусство" под руководством Андрея Устиновича. Сегодня в него входят более 40 кандидатов и членов союза из Симферополя, Ялты, Евпатории, Судака, Нового Света, Приморского, Феодосии.
Экспозиция выставки посвящена 200-летию великого художника-мариниста, феодосийца Ивана Константиновича Айвазовского. Выставка организована народным фотоклубом "Чайка" из Феодосии при поддержке Центра народного творчества РК и Министерства культуры Крыма.
На выставке экспонируется 73 выставочные фотографии участников фотоклубов "Чайка" (Феодосия), "Отражение" (п. Новый Свет), "Евпатория", "Пантикапей" (Керчь), "Ялта", входящие в Крымское республиканское отделение Творческого союза "Фотоискусство". Работы раскрывают всё разнообразие состояний природы и погоды Крыма.
После Санкт-Петербурга запланирован показ выставки в городах Крыма и других субъектов Российской Федерации. Ранее экспозиция выставки была показана в Одессе (Украина), Ялте, Евпатории, Феодосии.
СПРАВКА. Народный фотоклуб "Чайка" – старейший творческий коллектив в Крыму, который был создан в 1963 году при городском Доме культуры Феодосии. С 1987 года им руководит признанный мастер художественной фотографии, отмеченный многочисленными международными наградами Андрей Устинович. За тридцать лет работы клубных фотографов выставлялись в пятидесяти странах мира и завоевали более сотни наград, из которых 16 золотых. Проведено более двух сотен городских выставок, а также выставки экспонировались во многих крупных городах и областных центрах России и Украины.
На базе фотоклуба создано Крымское республиканское отделение Творческого союза "Фотоискусство" под руководством Андрея Устиновича. Сегодня в него входят более 40 кандидатов и членов союза из Симферополя, Ялты, Евпатории, Судака, Нового Света, Приморского, Феодосии.
Источник: Министерство культуры Крыма