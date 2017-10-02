В Театре Эстрады открыта фотовыставка, где можно увидеть редкие портреты Аркадия Райкина
02.10.2017, 14:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 октября (11 октября - по старому стилю) исполнится 106 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина.
По этому случаю в Голубом фойе петербургского Театра Эстрады им. А. Райкина открыта фотовыставка, где можно увидеть редкие портреты артиста и почитать воспоминания известных современников о нём.
По этому случаю в Голубом фойе петербургского Театра Эстрады им. А. Райкина открыта фотовыставка, где можно увидеть редкие портреты артиста и почитать воспоминания известных современников о нём.
Источник: Ореанда