ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Театр имени Наталии Сац представляет премьеру мини-оперы для самых маленьких «Мойдодыр». Начало в 12.00 и в 14.00 2 декабря.

«Мойдодыр» – именно такой спектакль, с которого можно начинать знакомство с оперой. Как говорила Наталия Сац, «чем раньше ребёнок соприкоснётся с миром большой музыки, тем его связь с ней будет прочнее».

«Мойдодыр» – это третий спектакль Детского музыкального театра имени Наталии Сац для самых маленьких. Первыми двумя стали «Теремок» и «Кошкин дом» на музыку Александра Кулыгина, которые уже несколько сезонов идут в зрительском фойе в специально созданном игровом пространстве, где даже трёхлетнему зрителю интересно и комфортно. Камерный оркестр, расположенный совсем близко от публики, настоящие артисты, красочные декорации и костюмы, отсутствие затемнения (спектакли идут днём, при дневном свете) – всё это сделано для того, чтобы маленький человек, впервые попавший в театр, мог бы узнать, что такое опера, но при этом чувствовал бы себя спокойно и не терялся в полумраке и пространстве большого зрительного зала.

Музыку к спектаклю написал знаменитый композитор, Ефрем Подгайц. Автор опер, балетов, симфоний и множества произведений в других жанрах, композитор создал оперу для самых маленьких так, что её мелодии станут доступны и запомнятся любому зрителю. А встреча с известной всем с самого раннего детства сказкой и её знаменитыми персонажами порадует не только детей, но и взрослых. Ведь это так удивительно, когда даже мочалка, да что там мочалка, когда умывальник и даже… «даже брюки, даже брюки» начинают петь.

Артисты и постановщики этой музыкальной сказки создавали её такой, чтобы новый маленький зритель смог бы подружиться с оперой и захотел бы прийти в оперный театр снова и снова.



Ефрем Подгайц

«МОЙДОДЫР»

Мини-опера на либретто композитора

по мотивам сказки Корнея Чуковского

Музыкальный руководитель и дирижёр – Сергей МИХЕЕВ

Режиссёр-постановщик – лауреат премии Правительства России Валерий МЕРКУЛОВ

Художник-постановщик – Наталья ЧАБАНЕНКО

Дирижёр — Иван ВИНОГРАДОВ



