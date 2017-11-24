ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предновогодний маркет «Московская старина» откроется в Центральном доме художника. Посетителей ждут в субботу и воскресенье, 25 и 26 ноября.

Организаторы обещают уютную атмосферу настоящего европейского винтажного рынка. На ярмарке можно будет найти разнообразные елочные игрушки и новогодние украшения времён СССР. Кроме того, вниманию покупателей представят подсвечники из стран Западной Европы, предметы рождественского декора и сервировки.

Гостей также ждут традиционные для винтажных рынков товары: старинные предметы интерьера, фарфор, посуда, столовое серебро, одежда и многое другое.