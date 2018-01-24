ОРЕАНДА-НОВОСТИ Концерт Тюменского филармонического оркестра и скрипача Никиты Борисоглебского пройдет в Тюменской филармонии 27 января.



В феврале этого года исполняется 150 лет со дня исполнения первой русской симфонии. Это Симфония № 1, «Зимние грезы» П.И. Чайковского. Этот шедевр русской культуры впервые звучит в Тюмени. Именно в это время и должна звучать эта музыка: в январе 2018 года нас посетила настоящая зима! В музыке этого сочинения отразились впечатления композитора от русской природы, которую он очень любил. Чайковский дал симфонии название и подзаголовки первых двух частей: «Грезы зимней дорогой» и «Угрюмый край, туманный край». Удивительным образом ко всей симфонии подходят слова А.С. Пушкина:



«Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна освещает снег летучий; Мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле; колокольчик дин-дин-дин... Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин!»



Симфония «Зимние грезы» – это картины зимней русской природы и возникающие на их фоне жанровые сценки. Композитор не стремится к конкретному «живописанию в звуках», а передает лишь свои впечатления, преломленные сквозь призму личного лирического чувства. Он свободно ведет нас от одного образа или настроения к другому, иногда – совершенно отличному по характеру, следуя внутренней логике симфонического развития. Глубоко национален и интонационный строй музыки симфонии: большинство тем «Зимних грез» имеют песенный характер и очень близки русской народной мелодике. Поэтому, когда в финале появляется подлинная народная песня «Я посею ли млада», она не кажется чем-то инородным, а естественно вливается в общий поток музыки. Удивительны по красоте все мелодии Чайковского в симфонии – нежные, хрупкие, взволнованные, печальные, полные огромной внутренней силы.



И еще один шедевр Чайковского прозвучит 27 января – концерт для скрипки с оркестром в исполнении блистательного скрипача, любимца тюменских слушателей Никиты Борисоглебского. Концерт является одним из лучших произведений русского музыкального искусства. Наряду с Первым концертом для фортепиано с оркестром и Вариациями на тему рококо для виолончели с оркестром, это лучшее сочинение Чайковского в концертном жанре. Блестящая виртуозность партии солирующего инструмента сочетается с темпераментностью музыки, яркостью и сочностью колорита. В настоящее время этот концерт является обязательным произведением для исполнения на конкурсе имени Чайковского.