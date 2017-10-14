В Выборге с башни Святого Олафа начали снимать строительные леса
14.10.2017, 10:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Выборгском замке начали снимать строительные леса с башни Святого Олафа. Об этом сообщил директор музея, депутат областного парламента Владимир Цой.
По его словам, леса будут снимать в несколько этапов. Сейчас идёт разборка конструкций вокруг купола.
"Ограждение на смотровой площадке удалось сохранить. Полностью поменяли конструкцию самой площадки. Теперь появилась возможность поставить бинокли по углам, но у музейщиков нет единого мнения по этому вопросу. Таким образом можно испортить сам вид на купол", - рассказал Цой.
Он также отметил, что бинокли планируют установить на Часовой башне.
"Там скорее всего мы пойдём на это. Насчёт башни Святого Олафа мы будем думать. Я не вижу большой целесообразности в этом", - отметил Цой.
Напомним, что башню Святого Олафа закрыли на реставрацию в феврале 2017 года. В замке сохранят облик фасадов и восстановят утраченные межэтажные перекрытия.
По его словам, леса будут снимать в несколько этапов. Сейчас идёт разборка конструкций вокруг купола.
"Ограждение на смотровой площадке удалось сохранить. Полностью поменяли конструкцию самой площадки. Теперь появилась возможность поставить бинокли по углам, но у музейщиков нет единого мнения по этому вопросу. Таким образом можно испортить сам вид на купол", - рассказал Цой.
Он также отметил, что бинокли планируют установить на Часовой башне.
"Там скорее всего мы пойдём на это. Насчёт башни Святого Олафа мы будем думать. Я не вижу большой целесообразности в этом", - отметил Цой.
Напомним, что башню Святого Олафа закрыли на реставрацию в феврале 2017 года. В замке сохранят облик фасадов и восстановят утраченные межэтажные перекрытия.
Источник: http://www.lenoblzaks.ru