В Ярославле запустили туристический маршрут в формате квест-игры
20.10.2017, 12:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ярославле открылся новый туристический маршрут «Ярославская невидаль», разработанный с целью показать гостям города не обладающие широкой известностью, но интересные музеи Ярославля. В городе с тысячелетней историей много известных музеев, памятников архитектуры и достопримечательностей, но есть и такие объекты туристского показа, с которыми знакомы не все.
Путешествие похоже на квест-игру. Турист приходит в любой из музеев-участников проекта: музей современного эмальерного искусства «Эмалис», «Музей истории пряника», ресторан-музей «Собрание», «Музей зарубежного искусства» или музей «Мой любимый мишка», ему выдаётся книжка-навигатор с заданиями, и игра начинается. Маршрут рассчитан на небольшую группу туристов или семейные пары с детьми и продолжается окончания выполнения всех заданий.
Туристы разгадывают загадки, ищут определённые объекты на картинах, портреты знаменитых людей, отвечают на вопросы или проходят лабиринт. Когда задания первого пункта маршрута выполнены, участник игры делает отметку в своей книжке и отправляется в следующий музей. И так до тех пор, пока не исследует все пять. В последнем музее путешественник по «Ярославской невидали» получает грамоту и подарки.
Путешествие похоже на квест-игру. Турист приходит в любой из музеев-участников проекта: музей современного эмальерного искусства «Эмалис», «Музей истории пряника», ресторан-музей «Собрание», «Музей зарубежного искусства» или музей «Мой любимый мишка», ему выдаётся книжка-навигатор с заданиями, и игра начинается. Маршрут рассчитан на небольшую группу туристов или семейные пары с детьми и продолжается окончания выполнения всех заданий.
Туристы разгадывают загадки, ищут определённые объекты на картинах, портреты знаменитых людей, отвечают на вопросы или проходят лабиринт. Когда задания первого пункта маршрута выполнены, участник игры делает отметку в своей книжке и отправляется в следующий музей. И так до тех пор, пока не исследует все пять. В последнем музее путешественник по «Ярославской невидали» получает грамоту и подарки.
Источник: Ростуризм