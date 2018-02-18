ОРЕАНДА-НОВОСТИ 18 февраля, в Государственной филармонии Алтайского края выступит Хайнрих Вальтер. Концерт станет частью проекта филармонии «Органисты европейских соборов».



В филармонии говорят, что Хайнрих Вальтер - органист Кафедрального собора французского города Кольмар. Он один из известнейших концертирующих органистов мира. Обучался в Государственной высшей школе музыки во Фрайбурге, окончил Консерваторию Тулузы и Музыкальную академию в Далласе.



Хайнрих Вальтер - профессор кафедры органной интерпретации в государственной высшей школе музыки во Фрайбурге, Высшей школе в Роттенбурге и Евангелической высшей школе в Хайдельберге. При этом он профессор ежегодных летних курсов по органной и клавесинной интерпретации во Франции.



В Барнауле музыкант исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Иоганнеса Брамса и Ференца Листа. Начало в 17 часов.