ОРЕАНДА-НОВОСТИ В галерее «На Шаболовке» 22 ноября откроется выставка «Агитпоезда». Она посвящена одному из необычных явлений в отечественной культуре, порожденных революцией 1917 года. Агитпоезда были олицетворением идеи синтеза техники и искусства, они стали театром, трибуной, кинотеатром и библиотекой на колесах.



Гости увидят архивные фотографии, плакаты, редкие документы, кадры кинохроники, а также предметы быта из частных коллекций и собрания Государственного центрального музея современной истории России.



Первый агитпоезд был изготовлен в 1918 году по постановлению Всероссийского центрального исполнительного комитета РСФСР. Он проехал по Московско-Казанской железной дороге. В течение двух лет после этого события пять составов оформили и отправили в разные регионы. Они совершили 19 поездок, пересекли страну от Одессы до Иркутска, от Вологды до Баку. Росписью поездов руководил известный график, живописец и декоратор Игнатий Нивинский, в работе были задействованы все художественные силы страны — от символистов до будущих лидеров авангарда.



Выставка будет работать до 21 января.