В консерватории Петербурга представят уникальный мультимедийный проект
07.12.2017, 17:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 декабря в 19 часов в рамках проекта «Творческие связи Санкт-Петербургской консерватории» будет представлен уникальный мультимедийный проект московского фестиваля«Стравинский. Сказки для взрослых», приуроченного к 135-летиюсо дня рождения композитора.
В синтетическом литературно-музыкальном действе прозвучат фрагменты из сочинений Стравинского в исполнении выдающихся музыкантов, народных артистов России Александра Бондурянского, Владимира Иванова, Михаила Уткина, Евгения Петрова и Наталии Трулль. В качестве актёра, режиссёра и чтеца выступит народный артист России Вениамин Смехов. Несмотря на «сказочный» формат, представление адресовано взрослым. Среди действующих лиц – Жар-птица, Петрушка, Солдат и всяческиепредставители нечистой силы под предводительством самого Чёрта…Стравинский часто обращался в своем творчестве к сюжетам русских народных сказок, в его сочинениях фигурируют необычные мистические персонажи.
Будоражащая воображение, полная неожиданных тембровых и ритмических элементов музыка способна вызвать самые непредсказуемые эмоции и переживания.Символично, что это яркое событие, посвященное закрытию Года Стравинского в России, пройдёт в стенах Санкт-Петербургской консерватории, носящей имя Римского-Корсакова – учителя Игоря Стравинского.
В синтетическом литературно-музыкальном действе прозвучат фрагменты из сочинений Стравинского в исполнении выдающихся музыкантов, народных артистов России Александра Бондурянского, Владимира Иванова, Михаила Уткина, Евгения Петрова и Наталии Трулль. В качестве актёра, режиссёра и чтеца выступит народный артист России Вениамин Смехов. Несмотря на «сказочный» формат, представление адресовано взрослым. Среди действующих лиц – Жар-птица, Петрушка, Солдат и всяческиепредставители нечистой силы под предводительством самого Чёрта…Стравинский часто обращался в своем творчестве к сюжетам русских народных сказок, в его сочинениях фигурируют необычные мистические персонажи.
Будоражащая воображение, полная неожиданных тембровых и ритмических элементов музыка способна вызвать самые непредсказуемые эмоции и переживания.Символично, что это яркое событие, посвященное закрытию Года Стравинского в России, пройдёт в стенах Санкт-Петербургской консерватории, носящей имя Римского-Корсакова – учителя Игоря Стравинского.
Источник: Санкт-Петербургская консерватория