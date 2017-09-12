ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В парке «Сокольники» в шестой раз пройдёт международная музыкальная выставка NAMM Musikmesse. Гости увидят оркестровые парады-дефиле, посетят лекции и мастер-классы, посмотрят выступления артистов и поучаствуют в автограф-сессиях.



Экспозицию разделят на четыре зоны: Guitar World (гитары и аксессуары), Drummers United (ударные и перкуссия), DJ & Electro World (оборудование для электронной и клубной музыки) и Keyboards World (клавишные и аксессуары).



В парке разместятся тематические павильоны, в каждом из которых будет находиться сцена для презентаций, мастер-классов, воркшопов, выступлений и автограф-сессий музыкантов разных стран.



В рамках выставки пройдёт международная конференция «Музыкальное образование в XXI веке. Преподавание в области электронного музыкального творчества». О современном искусстве расскажут доктора педагогических наук и ведущие научные сотрудники Российской академии образования.



