В объединении "Манеж" расскажут об искусстве Древнего мира
04.10.2017, 13:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 октября в объединении «Манеж» стартует цикл лекций «Искусство Древнего мира». Он посвящен истории средиземноморской культуры и объединяет два ее формообразующих этапа: возникновение цивилизации Древнего Востока и цивилизаций классической античности — Древней Греции и Древнего Рима.
О ключевых понятиях истории искусства, таких как культурно-историческая эпоха, стиль, направление, художественная школа, расскажут на примерах конкретных произведений. Слушатели узнают о влиянии контекста эпохи, её социально-политического климата, религиозно-философских течений и эстетических канонов на содержание и форму произведений.
Лекции будет читать кандидат искусствоведения старший преподаватель кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ Надежда Налимова.
О ключевых понятиях истории искусства, таких как культурно-историческая эпоха, стиль, направление, художественная школа, расскажут на примерах конкретных произведений. Слушатели узнают о влиянии контекста эпохи, её социально-политического климата, религиозно-философских течений и эстетических канонов на содержание и форму произведений.
Лекции будет читать кандидат искусствоведения старший преподаватель кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ Надежда Налимова.
Источник: Мэрия Москвы