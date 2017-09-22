В октябре в Старой Коломне пройдут органные уикенды
22.09.2017, 17:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В октябре Римско-католический храм Святого Станислава приглашает на органные уикенды.
Органные уикенды в Старой Коломне, октябрь 2017
Римско-католический храм Святого Станислава (Улица Союза Печатников, 22)
Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресеньям в 16 часов
1 октября 2017, воскресенье, 16 часов
Международный день музыки
Органный концерт
Божественный орган
Бах, Букстехуде, Бём, Мессиан
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов Юлия Глазкова (орган, Санкт-Петербург)
1 октября, в Международный день музыки, под сводами храма Святого Станислава в исполнении известной петербургской органистки Юлии Глазковой прозвучат шедевры великих органистов-композиторов северо-германской школы: Бёма, Баха и Букстехуде и гениального французского композитора Оливье Мессиана. Vater unser (Отче наш) и Te Deum (Тебя бога хвалим) старых мастеров, знаменитая Токката и фуга ре минор Баха –музыка, обращённая к творцу и прославляющая его божественным голосом Короля инструментов – органа. Тему продолжат философские сочинения Оливье Мессиана «Небесное причастие» и «Бог среди нас». Творчество этого удивительного органиста, композитора, и … орнитолога представляет самостоятельную, независимую от каких-либо школ и направлений область современной музыки. Его мистические размышления, обращённые в самобытное звуковое письмо, поражают воображение и не могут оставить равнодушными ни исполнителя, ни публику. Божественный орган – эксклюзивная программа Юлии Глазковой в Международный день музыки.
7 октября 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Орган навсегда
Исполнитель: Юрий Семёнов (орган, Санкт-Петербург)
Два противоположных полюса органного творчества Баха — масштабная Токката и фуга ре минор и изысканная Трио-соната соль мажор откроются публике в концерте известного петербургского органиста и исследователя мировой органной культуры Юрия Семёнова. Баховская тема будет продолжена в Фуге на тему BACH великого немецкого романтика Роберта Шумана. Чудесная фантазия фа минор для механического органа Вольфганга Амадея Моцарта и редко звучащие романтические сочинения князя Владимира Одоевского органично дополнят программу концерта «Орган навсегда».
8 октября 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Французская симфония
Ален, Дюрюфле, Видор
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов Виктория Шорохова (орган, Санкт-Петербург)
Яркая и захватывающая программа молодой петербургской органистки Виктории Шороховой «Французская симфония» погрузит публику в удивительный в своём многообразии мир Видора, Дюрюфле и Алена. Знаменитый органист, композитор и педагог Шарль Мари Видор, Симфония №5 которого прозвучит в концерте, – признанный творец и мэтр нового музыкального жанра – органной симфонии. Благодаря гению знаменитого создателя органов Аристида Кавайе-Коля, инструмент обрёл воистину симфоническую мощь, открыв новую композиторскую и исполнительскую эру « симфонического органа». Прелюдия и фуга последнего французского романтика Мориса Дюрюфле на имя ALAIN посвящена безмерно талантливому композитору и органисту Жану Аристу Алену, трагически погибшему в возрасте 29 лет во время Второй мировой войны. И, наконец, круг замкнут сочинения Алена – одного их самых нестандартно мыслящих композиторов XX столетия.
14 октября 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Концерт-фантазия
Бах, Мериканто, Стюарт, Гуриди
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Екатерина Маришкина (орган, Санкт-Петербург)
Петербургская органистка Екатерина Маришкина неизменно поражает публику нестандартными эксклюзивными концертными программами, открывающими любителям настоящей музыки новые грани мировой органной культуры. Октябрьский Концерт-фантазия наряду с хорошо известными и любимыми публикой сочинениями Баха и Вивальди, представит редко звучащую музыку Финляндии, Великобритании и Испании. Исполненная особенного света и хрупкой мелодичности Пассакалья Оскара Мериканто погрузит публику в мир первозданной финской природы. Неожиданную окраску музыкальному действию придаст Концерт-фантазия Роберта Прескотта Стюарта. Сочинение Хесуса Гуриди, ключевой фигуре испанской и баскской музыки первой половины XX столетия, перевернёт удивительную страницу позднего романтизма, наполненного неповторимым баскским колоритом. Добро пожаловать в Страну Фантазий вместе с Екатериной Маришкиной!
15 октября 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Из цикла «Все симфонии Луи Вьерна»
Титаны органа. Бах и Вьерн
Исполнитель: Лилия Кузнецова (орган, Санкт-Петербург)
15 октября в храме Святого Станислава состоится первый концерт цикла «Все симфонии Луи Вьерна». В программе известной петербургской органистки Лилии Кузнецовой представлены Первая органная симфония Вьерна и масштабные опусы Баха. На протяжении концертного сезона 2017-2018 в храме Святого Станислава прозвучат все шесть органных симфоний гениального органиста, композитора и педагога. Бессменный органист Собора Парижской Богоматери (1900 -1937 ), великий виртуоз и импровизатор, Вьерн был хорошо известен в Европе, США и Канаде. Его симфонии по праву входят в сокровищницу органной музыки для «симфонических» инструментов. С появлением инструмента нового типа - симфонического органа, произошёл небывалый подъём французского органного искусства. Идеалом и центром притяжения для композиторов французской романтической школы XIX – XX столетий неизменно оставался Бах. Иоганн Себастьян Бах и Луи Вьерн – два титана мировой органной культуры. В творческом наследии обоих гениев органная музыка достигла пика возможностей Короля инструментов в конкеретные временные эпохи, и её звучание неизменно оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие на слушателей.
21 октября 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Sous le ciel de Paris
(Под небом Парижа)
Бах, Маршан, Франк, Сен-Санс, Вьерн, Ален
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Мария Лебедева (орган, Санкт-Петербург)
Программа блестящей петербургской органистки Марии Лебедевой включает музыку французских авторов, которая в разные эпохи звучала и звучит под вечным небом прекрасного Парижа. Публику ждут Торжественный диалог Маршана, неповторимая и абсолютно разная музыка французских романтиков Франка, Сен-Санса и Вьерна, а также самобытный музыкальный язык Алена. Неожиданно, но вполне логчно в программу вписана Прелюдия и фуга ре мажор Иоганна Себастьяна Баха. Прелюдия написана в стиле торжественных и ярких французских увертюр, а блестящая виртуозная фуга отсылает к традициям французских токкат! Подарком-сюрпризом станет органная версия любимой публикой всего света песни Sous le ciel de Paris, созданная самой исполнительницей.
22 октября 2017, воскресенье, 16 часов
XVII Фестиваль Международная неделя консерваторий
Европейские гости уикендов
Органный концерт
Арка времён. От Баха до Сторма
Бах, Регер, Кребс, Лист, Йонген, Сторм
Исполнитель: Ханс Фагиус
В рамках глобального музыкального форума – Фестиваля «Международная неделя консерваторий», в храме Святого Станислава выступит один из самых известных и востребованных органистов мира – ученик великого Мориса Дюрюфле Ханс Фагиус (Швеция). Арка времён, перекинутая на протяжении концерта от Баха до Сторма, позволит публике насладиться контрастной звуковой картиной. Прозвучат Шюблеровские хоралы Баха, его знаменитая прелюдия и фуга соль-мажор и одно из самых популярных сочинений Листа – Прелюдия и фуга на тему BACH, посвящённая его великому предшественнику. Две пьесы Регера, который в своём творчестве неизменно опирался на наследие Баха, (первое значительное произведение композитора — органная сюита «Памяти Баха), сменит изысканная звукопись Кребса. Настоящим открытием для публики станут представленные в программе сочинения наших современников – Сторма и Йонгена.
28 октября 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Большое органное путешествие. Магия имен
Бах, Вивальди, Лист, Рейнбергер, Ален, Дюрюфле, Михель
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов Татьяна Рябова (орган, Киров)
В концерте хорошо известной в России и за рубежом органистки Татьяны Рябовой представлены разноплановые сочинения разных стран, композиторских школ и эпох. Большое путешествие начнется из центральной точки всех органистов мира – Иоганна Себастьяна Баха. Переложенный великим лейпцигским кантором для органа концерт Вивальди до мажор и две хоральные прелюдии приведут публику к сочинению Листа – Прелюдии и фуге на тему BACH, в которой «звучит» имя БАХА.
Две романтические пьесы Рейнбергера предварят «Литании» Жана Алена, одного из самых оригинальных композиторов XX столетия. Прелюдия и фуга позднего французского романтика Мориса Дюрюфле тему ALAIN вновь приведёт нас к Жану Алену, талантливому органисту и композитору, трагически погибшему на войне. Путешествие завершится в «настоящем» времени: прозвучат редко исполняемые сочинения нашего современника Йоганеса Михеля, раскрывающие возможности органа с неожиданной джазовой стороны!
29 октября 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Связь времён
Бах, Букстехуде, Мендельсон, Боэльман
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Светлана Фурник (орган, Санкт-Петербург)
Молодая петербургская органистка Светлана Фурник представит сочинения двух величайших гениев Германии – Баха и Мендельсона. Какова связь между ними? Мендельсон заново открыл для современников наследие самого «играемого» органного композитора – Иоганна Себастьяна Баха. Оба жили в Лейпциге и прикасались к органу церкви Святого Фомы. Связь с музыкой Баха проходит через всё творчество Мендельсона – истинного рыцаря романтической традиции. «Если Бах – Бог, то Мендельсон – его пророк», говорили современники Феликса Мендельсона-Бартольди. Барочную ветвь программы органично дополнит Пассакалья старшего современника Баха – Букстехуде, а романтическую – молитва и токката из знаменитой готической сюиты Боэльмана.
Органные уикенды в Старой Коломне, октябрь 2017
Римско-католический храм Святого Станислава (Улица Союза Печатников, 22)
Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресеньям в 16 часов
1 октября 2017, воскресенье, 16 часов
Международный день музыки
Органный концерт
Божественный орган
Бах, Букстехуде, Бём, Мессиан
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов Юлия Глазкова (орган, Санкт-Петербург)
1 октября, в Международный день музыки, под сводами храма Святого Станислава в исполнении известной петербургской органистки Юлии Глазковой прозвучат шедевры великих органистов-композиторов северо-германской школы: Бёма, Баха и Букстехуде и гениального французского композитора Оливье Мессиана. Vater unser (Отче наш) и Te Deum (Тебя бога хвалим) старых мастеров, знаменитая Токката и фуга ре минор Баха –музыка, обращённая к творцу и прославляющая его божественным голосом Короля инструментов – органа. Тему продолжат философские сочинения Оливье Мессиана «Небесное причастие» и «Бог среди нас». Творчество этого удивительного органиста, композитора, и … орнитолога представляет самостоятельную, независимую от каких-либо школ и направлений область современной музыки. Его мистические размышления, обращённые в самобытное звуковое письмо, поражают воображение и не могут оставить равнодушными ни исполнителя, ни публику. Божественный орган – эксклюзивная программа Юлии Глазковой в Международный день музыки.
7 октября 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Орган навсегда
Исполнитель: Юрий Семёнов (орган, Санкт-Петербург)
Два противоположных полюса органного творчества Баха — масштабная Токката и фуга ре минор и изысканная Трио-соната соль мажор откроются публике в концерте известного петербургского органиста и исследователя мировой органной культуры Юрия Семёнова. Баховская тема будет продолжена в Фуге на тему BACH великого немецкого романтика Роберта Шумана. Чудесная фантазия фа минор для механического органа Вольфганга Амадея Моцарта и редко звучащие романтические сочинения князя Владимира Одоевского органично дополнят программу концерта «Орган навсегда».
8 октября 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Французская симфония
Ален, Дюрюфле, Видор
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов Виктория Шорохова (орган, Санкт-Петербург)
Яркая и захватывающая программа молодой петербургской органистки Виктории Шороховой «Французская симфония» погрузит публику в удивительный в своём многообразии мир Видора, Дюрюфле и Алена. Знаменитый органист, композитор и педагог Шарль Мари Видор, Симфония №5 которого прозвучит в концерте, – признанный творец и мэтр нового музыкального жанра – органной симфонии. Благодаря гению знаменитого создателя органов Аристида Кавайе-Коля, инструмент обрёл воистину симфоническую мощь, открыв новую композиторскую и исполнительскую эру « симфонического органа». Прелюдия и фуга последнего французского романтика Мориса Дюрюфле на имя ALAIN посвящена безмерно талантливому композитору и органисту Жану Аристу Алену, трагически погибшему в возрасте 29 лет во время Второй мировой войны. И, наконец, круг замкнут сочинения Алена – одного их самых нестандартно мыслящих композиторов XX столетия.
14 октября 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Концерт-фантазия
Бах, Мериканто, Стюарт, Гуриди
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Екатерина Маришкина (орган, Санкт-Петербург)
Петербургская органистка Екатерина Маришкина неизменно поражает публику нестандартными эксклюзивными концертными программами, открывающими любителям настоящей музыки новые грани мировой органной культуры. Октябрьский Концерт-фантазия наряду с хорошо известными и любимыми публикой сочинениями Баха и Вивальди, представит редко звучащую музыку Финляндии, Великобритании и Испании. Исполненная особенного света и хрупкой мелодичности Пассакалья Оскара Мериканто погрузит публику в мир первозданной финской природы. Неожиданную окраску музыкальному действию придаст Концерт-фантазия Роберта Прескотта Стюарта. Сочинение Хесуса Гуриди, ключевой фигуре испанской и баскской музыки первой половины XX столетия, перевернёт удивительную страницу позднего романтизма, наполненного неповторимым баскским колоритом. Добро пожаловать в Страну Фантазий вместе с Екатериной Маришкиной!
15 октября 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Из цикла «Все симфонии Луи Вьерна»
Титаны органа. Бах и Вьерн
Исполнитель: Лилия Кузнецова (орган, Санкт-Петербург)
15 октября в храме Святого Станислава состоится первый концерт цикла «Все симфонии Луи Вьерна». В программе известной петербургской органистки Лилии Кузнецовой представлены Первая органная симфония Вьерна и масштабные опусы Баха. На протяжении концертного сезона 2017-2018 в храме Святого Станислава прозвучат все шесть органных симфоний гениального органиста, композитора и педагога. Бессменный органист Собора Парижской Богоматери (1900 -1937 ), великий виртуоз и импровизатор, Вьерн был хорошо известен в Европе, США и Канаде. Его симфонии по праву входят в сокровищницу органной музыки для «симфонических» инструментов. С появлением инструмента нового типа - симфонического органа, произошёл небывалый подъём французского органного искусства. Идеалом и центром притяжения для композиторов французской романтической школы XIX – XX столетий неизменно оставался Бах. Иоганн Себастьян Бах и Луи Вьерн – два титана мировой органной культуры. В творческом наследии обоих гениев органная музыка достигла пика возможностей Короля инструментов в конкеретные временные эпохи, и её звучание неизменно оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие на слушателей.
21 октября 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Sous le ciel de Paris
(Под небом Парижа)
Бах, Маршан, Франк, Сен-Санс, Вьерн, Ален
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Мария Лебедева (орган, Санкт-Петербург)
Программа блестящей петербургской органистки Марии Лебедевой включает музыку французских авторов, которая в разные эпохи звучала и звучит под вечным небом прекрасного Парижа. Публику ждут Торжественный диалог Маршана, неповторимая и абсолютно разная музыка французских романтиков Франка, Сен-Санса и Вьерна, а также самобытный музыкальный язык Алена. Неожиданно, но вполне логчно в программу вписана Прелюдия и фуга ре мажор Иоганна Себастьяна Баха. Прелюдия написана в стиле торжественных и ярких французских увертюр, а блестящая виртуозная фуга отсылает к традициям французских токкат! Подарком-сюрпризом станет органная версия любимой публикой всего света песни Sous le ciel de Paris, созданная самой исполнительницей.
22 октября 2017, воскресенье, 16 часов
XVII Фестиваль Международная неделя консерваторий
Европейские гости уикендов
Органный концерт
Арка времён. От Баха до Сторма
Бах, Регер, Кребс, Лист, Йонген, Сторм
Исполнитель: Ханс Фагиус
В рамках глобального музыкального форума – Фестиваля «Международная неделя консерваторий», в храме Святого Станислава выступит один из самых известных и востребованных органистов мира – ученик великого Мориса Дюрюфле Ханс Фагиус (Швеция). Арка времён, перекинутая на протяжении концерта от Баха до Сторма, позволит публике насладиться контрастной звуковой картиной. Прозвучат Шюблеровские хоралы Баха, его знаменитая прелюдия и фуга соль-мажор и одно из самых популярных сочинений Листа – Прелюдия и фуга на тему BACH, посвящённая его великому предшественнику. Две пьесы Регера, который в своём творчестве неизменно опирался на наследие Баха, (первое значительное произведение композитора — органная сюита «Памяти Баха), сменит изысканная звукопись Кребса. Настоящим открытием для публики станут представленные в программе сочинения наших современников – Сторма и Йонгена.
28 октября 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Большое органное путешествие. Магия имен
Бах, Вивальди, Лист, Рейнбергер, Ален, Дюрюфле, Михель
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов Татьяна Рябова (орган, Киров)
В концерте хорошо известной в России и за рубежом органистки Татьяны Рябовой представлены разноплановые сочинения разных стран, композиторских школ и эпох. Большое путешествие начнется из центральной точки всех органистов мира – Иоганна Себастьяна Баха. Переложенный великим лейпцигским кантором для органа концерт Вивальди до мажор и две хоральные прелюдии приведут публику к сочинению Листа – Прелюдии и фуге на тему BACH, в которой «звучит» имя БАХА.
Две романтические пьесы Рейнбергера предварят «Литании» Жана Алена, одного из самых оригинальных композиторов XX столетия. Прелюдия и фуга позднего французского романтика Мориса Дюрюфле тему ALAIN вновь приведёт нас к Жану Алену, талантливому органисту и композитору, трагически погибшему на войне. Путешествие завершится в «настоящем» времени: прозвучат редко исполняемые сочинения нашего современника Йоганеса Михеля, раскрывающие возможности органа с неожиданной джазовой стороны!
29 октября 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Связь времён
Бах, Букстехуде, Мендельсон, Боэльман
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Светлана Фурник (орган, Санкт-Петербург)
Молодая петербургская органистка Светлана Фурник представит сочинения двух величайших гениев Германии – Баха и Мендельсона. Какова связь между ними? Мендельсон заново открыл для современников наследие самого «играемого» органного композитора – Иоганна Себастьяна Баха. Оба жили в Лейпциге и прикасались к органу церкви Святого Фомы. Связь с музыкой Баха проходит через всё творчество Мендельсона – истинного рыцаря романтической традиции. «Если Бах – Бог, то Мендельсон – его пророк», говорили современники Феликса Мендельсона-Бартольди. Барочную ветвь программы органично дополнит Пассакалья старшего современника Баха – Букстехуде, а романтическую – молитва и токката из знаменитой готической сюиты Боэльмана.