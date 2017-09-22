В парке "Зарядье" открылся научно-познавательный лекторий
22.09.2017, 09:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 сентября на территории павильона «Заповедное посольство» в парке «Зарядье» начал работать научно-познавательный лекторий. Зрительный зал рассчитан на 60 человек, он открыт для всех желающих. Планируется, что для посетителей парка здесь будут проводить встречи с известными учеными, архитекторами, дендрологами, ландшафтными дизайнерами, врачами, социологами и искусствоведами. На ближайших занятиях слушатели узнают о новых подходах к озеленению Москвы, современных тенденциях в медицине, а также о климатических изменениях в столице за последние 100 лет.
Первая бесплатная лекция состоится 22 сентября в 19:00. Всего до конца сентября запланированы четыре бесплатных занятия. Их проведут доктор биологических наук проректор по научной работе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Денис Ребриков и начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин.
«Лекции и мастер-классы по медицине, ландшафтному дизайну, экологии и биологии в парке “Зарядье” будут проходить регулярно», — рассказал директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб.
На занятиях по озеленению улиц, дворов и крыш в Москве слушателям представят самые интересные реализованные городские проекты в этой сфере и раскроют секреты создания столичных газонов и цветников. Лекция по медицине будущего будет посвящена генетическому планированию и новым открытиям в области генетики. Во время тематического занятия по экологии и климату посетителям расскажут, как изменилась погода в Москве за последнее десятилетие и с какими природными катаклизмами сталкивались москвичи сто лет назад.
Когда можно прийти на бесплатные лекции в «Зарядье»:
— 22 сентября, 19:00 — «Новые подходы к озеленению Москвы». Лектор Игорь Сафиуллин. Продолжительность —60 минут;
— 26 сентября, 19:00 — «Медицина будущего». Лектор Денис Ребриков. Продолжительность — 90–120 минут;
— 27 сентября, 19:00 — «Изменение климата, или Что происходит с погодой?» Лектор Игорь Сафиуллин. Продолжительность — 90–120 минут.
— 29 сентября, 19:00 — «Озеленение крыш». Лектор Игорь Сафиуллин. Продолжительность — 60 минут.
Первая бесплатная лекция состоится 22 сентября в 19:00. Всего до конца сентября запланированы четыре бесплатных занятия. Их проведут доктор биологических наук проректор по научной работе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Денис Ребриков и начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин.
«Лекции и мастер-классы по медицине, ландшафтному дизайну, экологии и биологии в парке “Зарядье” будут проходить регулярно», — рассказал директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб.
На занятиях по озеленению улиц, дворов и крыш в Москве слушателям представят самые интересные реализованные городские проекты в этой сфере и раскроют секреты создания столичных газонов и цветников. Лекция по медицине будущего будет посвящена генетическому планированию и новым открытиям в области генетики. Во время тематического занятия по экологии и климату посетителям расскажут, как изменилась погода в Москве за последнее десятилетие и с какими природными катаклизмами сталкивались москвичи сто лет назад.
Когда можно прийти на бесплатные лекции в «Зарядье»:
— 22 сентября, 19:00 — «Новые подходы к озеленению Москвы». Лектор Игорь Сафиуллин. Продолжительность —60 минут;
— 26 сентября, 19:00 — «Медицина будущего». Лектор Денис Ребриков. Продолжительность — 90–120 минут;
— 27 сентября, 19:00 — «Изменение климата, или Что происходит с погодой?» Лектор Игорь Сафиуллин. Продолжительность — 90–120 минут.
— 29 сентября, 19:00 — «Озеленение крыш». Лектор Игорь Сафиуллин. Продолжительность — 60 минут.
Источник: Мэрия Москвы