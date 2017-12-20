ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В пяти парках Департамента культуры города Москвы открылись почтовые ящики Деда Мороза. Написать о своих желаниях и мечтах новогоднему волшебнику могут и дети, и взрослые. А отправить письма можно через специальные почтовые ящики в парках «Фили», «Сокольники», 50-летия Октября, парке Олимпийской деревни и Бабушкинском парке.

«Почта Деда Мороза работает для всех посетителей парков. Взрослые и дети могут поделиться своими пожеланиями на будущий год, рассказать о впечатлениях уходящего года, а также поздравить близких и друзей с праздником. Чтобы у Деда Мороза была возможность ответить на письмо, на конверте необходимо указать обратный адрес, имя и фамилию отправителя», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

В «Сокольниках» письмо можно отправить до 30 декабря. Ящик яркого фиолетового цвета ждёт гостей на Фонтанной площади. Всем авторам обращений Дед Мороз пришлёт сертификаты на бесплатное посещение катка и всепогодной тюбинговой горки парка. Они будут действовать до конца зимнего сезона.



А в Бабушкинском парке ящик будет работать до 24 декабря. Его установили возле главной елки парка.

Во всех остальных парках почта Деда Мороза продолжит работать до 30 декабря. Ящики легко найти. Они покрашены в красный цвет и на них нанесена надпись: «Почта Деда Мороза. С новым, 2018 годом, Москва!». В парке «Фили» почта открылась рядом с главной сценой у елки, в парке 50-летия Октября — возле катка, а в парке Олимпийской деревни — на главной аллее. За день до Нового года все письма соберут и отправят в Великий Устюг, главную резиденцию волшебника. В ответ авторам писем Дед Мороз и его помощники обещают разослать открытки. На конверте нужно указать свой обратный адрес и индекс, а также не забыть написать адрес резиденции: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

Отметить Новый год горожане смогут в 22 столичных парках — там для них готовят праздничную программу. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января посетителей ждут инсталляция-предсказатель в Парке Горького, «Квартирник у Высоцкого» в Таганском парке и мандариновая вечеринка в парке «Красная Пресня».