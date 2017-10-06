ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 октября в Большом зале петербургской филармонии состоится Открытие Восьмого международного фестиваля камерного исполнительства «Серебряная лира». В первом концерте фестиваля своё искусство продемонстрируют известные петербургские музыканты: пианист Пётр Лаул, скрипач Илья Иофф, альтист Алексей Людевиг и виолончелист Алексей Массарский. В сопровождении камерного оркестра «Симфониетта Санкт-Петербурга» они исполнят произведения разных эпох и стилей.

Камерный оркестр «Симфониетта Санкт-Петербурга» основал и возглавил скрипач-виртуоз, концертмейстер Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра Чингиз Османов. Оркестр возник в 2014 году в недрах этого оркестра, вобрав в свои ряды и артистов других коллективов, и молодых преподавателей Санкт-Петербургской консерватории. И художественный руководитель коллектива, и артисты оркестра полагают музыкальный диалог основой качественного, профессионального музицирования, способного убедить самую взыскательную публику. Именно поэтому большую часть своего репертуара «Симфониетта Санкт-Петербурга» исполняет без дирижёра. Полное взаимопонимание оркестрантов, игра «на одном дыхании» позволяют музыкантам справляться со сложнейшими сочинениями композиторов прошлого и настоящего. Сегодня коллектив выступает не только в лучших залах Санкт-Петербурга, но и в других городах России и за рубежом. С большим успехом прошли недавние гастроли оркестра в Южной Корее. Одной и своих важнейших задач участники коллектива считают популяризацию творчества петербургских композиторов, и включают в программы своих выступлений сочинения Шостаковича, Арапова, Банщикова, Салманова, Портнова и других авторов. Кроме того, «Симфониетта Санкт-Петербурга» сотрудничает с музыкантами других направлений и принимает участие в разнообразных кроссовер-проектах.

Петербургский пианист Пётр Лаул - лауреат трех международных конкурсов. Его имя можно встретить на афишах практически всех лучших концертных залов мира.Участник многих престижных международных фестивалей, он активно сотрудничает со многими симфоническими оркестрами и дирижёрами: В. Гергиев, Н. Алексеев, В. Синайский, Ф. Коробов, Т. Сохиев, Ж.-К. Казадезюс, М. Шостакович. Особое внимание пианист уделяет камерному музицированию. Среди его партнёров – И. Грингольц, Д. Коузов, Г. Муржа, А. Баева, С. Левитин, Д. Грималь, Л. Корсиа, М. Коппе. Среди его значительных работ в области звукозаписи - произведения Скрябина, все трио и виолончельные сонаты Брамса, скрипичные сонаты и трио Шумана. Крупнейшее достижение сольной карьеры Петра Лаула– исполнение всех фортепианных сонат Бетховена в цикле из семи концертов. С 2002 года пианист ведёт класс специального фортепиано в Санкт-Петербургской консерватории и в её школе-лицее.

Илья Иофф рано проявил себя и как зрелый музыкант со своим сложившимся художественным мировоззрением, и как талантливый педагог. Победитель конкурса им. Дж. Виотти в Верчелли (Италия), И. Иофф владеет обширным репертуаром, охватывающим выдающиеся скрипичные произведения от Баха до Бернстайна. Как солист и ансамблист выступал с такими выдающимися мастерами, как Ю. Темирканов, М. Янсонс, В. Чернушенко, А. Кац, М. Аргерих, А. Рудин, С. Стадлер. Гастролировал во многих странах Европы и Америки. Много лет возглавляет известный петербургский камерный ансамбль «Дивертисмент». Выпустил несколько компакт-дисков с записью сонат Моцарта, Тартини, Шуберта, Прокофьева, Франка, Шумана, Дебюсси и Брамса; трио Шуберта и Чайковского, а также камерных сочинений Дворжака, Аренского и Бородина. Заслуженный артист России. Ведёт класс скрипки в Санкт-Петербургской консерватории. Почётный член Филармонического общества Санкт-Петербурга.

Алексей Людевиг - известный петербургский альтист, учился у Юрия Башмета и Дмитрия Шебалина, дирижированием занимался у Мариса Янсонса. Концертирует во многих странах мира. В качестве солиста играл со многими петербургскими симфоническими оркестрами, а также с Литовским камерным оркестром, Новосибирским филармоническим, оркестром Берлинского радио и другими знаменитыми коллективами. В репертуаре альтиста – сочинения, созданные на протяжении последних трёх веков. А.Людевигу принадлежит честь премьерных исполнений произведений Успенского, Слонимского, Сапожникова, а также современных американских и французских композиторов, многие из которых писали специально для него. В настоящее время преподает в Санкт-Петербургской консерватории и Музыкальном колледже Санкт-Петербурга. Играет на альте, созданном Антонио Мариани в 1661 году.

Алексей Массарский - лауреат ряда престижных международных конкурсов. Владея обширным репертуаром, активно концертирует как солист и ансамблист, выступая в лучших концертных залах мира. Участвует в концертных программах многих престижных фестивалей в Японии, США, Южной Кореи, Франции, Австрии, Швейцарии, Германии, Италии, Финляндии, Польши, Литвы и Дании. Выступал с такими выдающимися дирижёрами современности, как И. Мусин, В. Чернушенко, М. Янсонс, С. Сондецкис, Ю. Домаркас, М. Шостакович, Ф. Мансуров, Р. Мартынов, А. Кац, В.Зива. Его партнёрами были М. Аргерих, З. Брон, Л. Исакадзе, Ш. Минц, А. Рудин. Как солист выступает с крупнейшими симфоническими коллективами мира, в том числе оркестрами Берлинского радио и Цюрихской оперы, Санкт-Петербургской филармонии и Академической Капеллы, Московским камерным оркестром. Записал свыше десяти компакт-дисков с сольными программами и в составе различных камерных ансамблей. Заслуженный артист России. Ведёт класс виолончели в Санкт-Петербургской консерватории.



Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства «СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»



28 октября 2017 года

Начало в 20 часов



БОЛЬШОЙ ЗАЛ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ



Камерный оркестр

«СИМФОНИЕТТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»



Солисты:

Пётр Лаул (фортепиано) Илья Иофф (скрипка)

Алексей Людевиг (альт) Алексей Массарский (виолончель)



В программе:

Моцарт, Боккерини, Шуман, Мендельсон, Шнитке