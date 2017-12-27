ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии пройдут Музыкальные встречи (29 декабря 2017-13 января 2018) в рамках I Органного фестиваля ВЕНОК РОЖДЕСТВА.

29 декабря 2017, пятница, 20 часов

Венок Рождества

Органно-вокальный концерт

Бах, Франк, Делиб, Гершвин

Впервые в стенах римско-католического храма Успения Пресвятой Девы Марии пройдёт органный фестиваль «Венок Рождества», в который будут вплетены яркие и разнообразные сочинения разных стран и эпох. Объединяет их одно – непроходящая красота и неизменный праздничный настрой. На концерте-открытии в исполнении молодых петербургских музыкантов Светланы Меркин и Марии Лебедевой прозвучат сочинения, понятные абсолютно всем. География раскинется от Баха до Гершвина.

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

30 декабря 2017, суббота, 20 часов

Органно-вокальный концерт

Nuove voci

Бах, Вивальди, Кариссими

Что может быть лучше молодых и свежих голосов, возносящихся под высокие своды собора… В программе Nuove voci юная, но уже достаточно известная органистка Александра Сперотто, молодые вокалисты и Хор Музыкального училища имени Римского-Корсакова исполнят редко звучащее в России сочинение Джакомо Кариссими – ораторию Иеффай. Один из самых знаменитых мастеров раннего Барокко, композитор считается отцом оратории. Сочинения Кариссими отличаются обилием красок, чистотой, легкостью и обаянием. Истинный шедевр мастера – «Иеффай», оратория, финальный хор которой был использован Генделем в «Самсоне». Украшение концерта – сочинения Баха для органа соло, а также его знаменитые транскрипции для Короля инструментов струнных концертов Вивальди. Соната гениального венецианца для флейты, гобоя и органа прозвучит в исполнении Анастасии Марковой, Софьи Клименко и Александры Сперотто. Безусловный интерес вызывают и органные сочинения другого итальянца, Отторино Респиги, неоклассика более известного своими оркестровыми шедеврами.

Исполнители:

Солисты и хор Вокального отдела Музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова

Лауреаты международных конкурсов Александра Сперотто, орган

Анастасия Маркова, флейта

Софья Клименко, гобой

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

3 января 2017, среда, 20 часов

Новогодняя интродукция

Органно-вокальный концерт

Бах, Регер, Вивальди, Моцарт Беллини

Новогодняя интродукция. Замечательное музыкальное вступление в Новый Год, сулящее праздничное настроение и исполнение желаний. Любимый петербуржцами дуэт – вокалистка Вера Чеканова и органистка Елена Антипина порадуют публику удивительно яркой и разнообразной программой. Органные шедевры Пахельбеля и Регера, вокальные хиты Вилла-Лобоса и Беллини, неожиданное органное звучание «Забвения» Пьяццоллы, транскрипция «Времен года» Вивальди и знаменитого Вальса Свиридова к пушкинской метели в переложении для Короля инструментов – всё это прозвучит под сводами собора в самом начале Нового Года Вступайте в него в чудесном музыкальном сопровождении.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Вера Чеканова, сопрано

Елена Антипина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

5 января 2018, пятница, 20 часов

Органно-инструментальный концерт

Musica celeste

Вивальди, Корелли, Марчелло

Musica celeste назвали свою новую программу петербургские музыканты – скрипач Марк Таубе, гобоист Василий Белявин и органистка Екатерина Маришкина. Действительно, богатство гармоний и изысканный мелодизм, без сомнения, позволяют назвать сочинения, которые прозвучат, «небесной музыкой». Основатель итальянской скрипичной школы – Корелли, два великих венецианца – Вивальди и Марчелло. Чудесная музыка, погружающая в волшебную и светлую атмосферу Рождества. Сюрпризом станет исполнение органного концерт Метью Кэмиджа (1764–1844), композитора мало известного в России. Уроженец Северной Англии, композитор и органист Кэмидж был известен своими блестящими органными импровизациями, свободно владел скрипкой и организовывал музыкальные фестивали. Его перу принадлежат 30 великолепных гимнов для сборника псалмов Уильяма Ричардсона. Musica celeste – незабываемый новогодний подарок всем поклонникам настоящей Музыки.

Исполнители:

Заслуженный артист РФ

Марк Таубе, скрипка

Лауреаты международных конкурсов

Василий Белявин, гобой

Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

6 января 2018, суббота, 20 часов

Океан Баха и Душа танго

Органно-инструментальный концерт



6 января – особенный день. Православная церковь ожидает приход Светлого Рождества Христова, католическая – отмечает Богоявление или, как его называют, Праздник трёх королей. Мистическая и радостная атмосфера продленных праздников. Ожидание обновления. Музыка Баха и Пьяццоллы идеально настраивает на осмысленное размышление. Этих двух композиторов разделяют века, но объединяет нечто большее – величайшая духовность и универсальность творчества. Органные сочинения Баха в исполнении талантливой петербургской органистки Виктории Шороховой и редко звучащий поздний Пьяццолла, представленный ансамблем ANIMA. Незабываемый вечер музыкальных открытий, пронизанный особой энергетикой петербургской зимы. Музыкальная медитация, тематически близкая борхесовским «Сновидениям». Погружение в Океан Баха и Дущу танго.



Исполнители:

Лауреат международной премии ASTOR PIAZZOLLA

Ансамбль ANIMA

Музыкальный руководитель

Наталия Козлова (бандонеон)

Алиса Фёдорова (скрипка)

Екатерина Стадлер (скрипка)

Константин Плеханов (скрипка, альт)

Иван Мельник (виолончель)

Лауреат Международных конкурсов Виктория Шорохова, орган

Санкт-Петербург



Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



10 января 2018, среда, 20 часов

Органный концерт

Отзвуки времени

Гендель, Регер, Ален



Окунитесь в неповторимую энергетику разных стран и эпох в программе «Отзвуки времени», которую представят талантливые молодые музыканты – швейцарский гость фестиваля, органист Илия Кудрявцев и петербургская флейтистка Александра Чекмак.



Изысканность и сюрпризы барокко в опусах Генделя и редко звучащего в России английского композитора Уолонда переплетутся с мощью и масштабностью одного из самых «органных» композиторов – Макса Регера. Выдающийся органист, дирижёр и теоретик, Макс Регер в своем творчестве выстроил символический мост между XIX и XX столетиями, сочетая немецкую романтическую традицию с ясным и конструктивным мышлением, берущим начало в творчестве его великого предшественника – Баха. Английскую линию продолжит Самуэль Себастьян Уэсли, потомственный органист и композитор XX столетия, получивший свое вторе имя в честь великого лейпцигского кантора – Иоганна Себастьяна Баха. Особая нота концерта – удивительные сочинения самобытного французского композитора и органиста первой половины XX столетия Жана Алена. Один из самых нестандартных музыкальных деятелей своего времени, Ален за 29 лет короткой земной жизни успел заявить о себе яркими и узнаваемыми опусами для хора, камерных инструментальных составов, фортепиано, но наибольшую известность ему принесли сочинения для органа. Барокко. Романтизм. XX век. Англия, Германия, Франция – в эксклюзивной программе Ильи Кудрявцева и Александры Чекмак «Отзвуки времени»



Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Александра Чекмак, флейта, Россия

Илья Кудрявцев, орган, Швейцария



Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



12 января 2018, пятница, 20 часов

Органный концерт

Двое за органом

Бах, Моцарт, Меркель



Двое за органом. Игра в четыре руки и… в четыре ноги! Известная петербургская органистка Лилия Кузнецова и ее талантливая юная воспитанница, лауреат международных конкурсов Александра Сперотто поразят публику интереснейшими органными дуэтами и транскрипциями. Переложение баховской кантаты, малознакомые меломанам дуэты Самуэля Уэсли и, наконец, фигура высшего пилотажа – вальс Штрауса, исполненный в четыре ноги! Кроме того, в этот вечер будут перевернуты малоизвестные страницы органного репертуара: многие впервые откроют для себя сочинения Хессе, Гаде и Меркеля.



Исполнители:

Лилия Кузнецова, Александра Сперотто , орган

Санкт-Петербург



Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



13 января 2018, суббота, 20 часов

Органный концерт

Бах, Моцарт, Франк

Зимняя фантазия под Старый Новый год



Замечательная традиция празднования Старого Нового года. Ещё одна возможность прикоснуться к волшебству, чудесам, загадать заветные желания. Зимняя фантазия под Старый Новый год поможет помечтать, расслабиться и настроится на позитивный праздничный лад. Петербургские музыканты Елизавета Рулева, Евгения Карпяк, Роман Карпяк и Милана Журавлёва представят изысканную и тонкую музыкальную картину, сотканную из звукописи Баха, Моцарта и Франка.



Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Милана Журавлёва, флейта

Евгения Карпяк, сопрано

Роман Карпяк, тенор

Елизавета Рулёва, орган



Продолжительность концерта –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)