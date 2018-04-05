ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В центре Москвы археологи обнаружили белокаменные надгробия XVI–XVII веков, фрагменты сосуда из белой глины XVIII века и чайника XVII века. Артефакты нашли в траншее при перекладке коммуникаций у дома 5, строения 1 в Малом Златоустинском переулке. На этом месте до начала XX века располагался старейший в Москве Златоустовский монастырь.

«На глубине 1,3 метра специалисты увидели шесть фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника. Было установлено, что белокаменные блоки — это надгробия XVI–XVII веков», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Глава ведомства отметил, что рассматривается возможность сделать из найденных артефактов в Малом Златоустинском переулке лапидарий под открытым небом. Это музей старинной письменности, сохранившейся на камнях, каменных плитах и надгробиях (такую письменность ещё называют лапидарной). Примечательно, что в прошлые годы при проведении ремонтных работ в соседнем Большом Златоустинском переулке археологи нашли целую коллекцию старинных каменных плит: 23 надгробия, из которых 16 сохранились фрагментарно, а также четыре саркофага и три крышки от них. На 12 находках были найдены надписи, а пять надгробий повторно использовали в кладках монастырских построек в более поздние века.

Первое упоминание Златоустовского монастыря датируется 1412 годом: «Преставися архидиакон … Иоаким, и положен в монастыре Ивана Златоустаго вне града Москвы». В 1479 году на его территории по указу Ивана III была построена каменная соборная церковь, а к 1679 году здесь появилось уже три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская церковь и тёплая церковь Нерукотворного Образа. За долгую историю монастырь неоднократно перестраивался и видоизменялся, в 1812 году был разграблен при захвате Москвы Наполеоном, однако не пострадал от пожара.

После революции, в 1918 году, монастырь закрыли, а здания переустроили под коммунальные квартиры. К 1933-му все церковные постройки снесли, а на их месте появились жилые дома в стиле конструктивизма. Их построили по проекту Лазаря Чериковера в первую очередь для сотрудников ОГПУ-НКВД.

До наших дней от всего архитектурного ансамбля Златоустовского монастыря остался только двухэтажный корпус, расположенный по адресу: Малый Златоустинский переулок, дом 5.