ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К 80-летию со дня рождения актера и музыканта Владимира Высоцкого столичный Департамент культуры подготовил десятки мероприятий. Это концерты, выставки, спектакли, кинопоказы и выступления молодых литераторов, вдохновленных творчеством Высоцкого. Вход на многие мероприятия свободный, для участия в некоторых потребуется пройти регистрацию или приобрести билет.

Главной площадкой празднования юбилейной даты станет Дом Высоцкого на Таганке, который расположен по адресу: улица Высоцкого, дом 3. Там до 31 января можно посетить выставку «Я, конечно, вернусь…». На ней представят портреты артиста и работы, написанные по мотивам его песен и ролей в спектаклях. А 20 января в Доме Высоцкого на Таганке пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «Я люблю — и, значит, я живу!». Он был придуман для поддержки молодых авторов и поэтов со всей страны, которые смогут выступить со своим произведением. Определять победителей оргкомитету предстоит в номинациях «Поэзия», «Авторская песня» и «Художественное слово». Одно из условий для участников — их произведения должны быть связаны с творчеством Владимира Высоцкого, вдохновлены им. Еще один памятный концерт ожидается в Доме Гоголя, расположенном по адресу: Никитский бульвар, дом 7а. Здесь не только прозвучат песни Высоцкого, но и запланированы литературные чтения, а также показ архивных видеозаписей с участием артиста. Концерт начнется 20 января в 19:00.

«На основной сцене Московского театра на Таганке состоятся первые показы спектакля “Беги Алиса, беги” в постановке Максима Диденко. В ее основу лег сюжет аудиоспектакля “Алиса в Стране чудес”, который когда-то озвучивал Владимир Высоцкий», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента культуры. Постановка будет идти 26 января, а также 2 и 14 февраля, начало в 19:00.

А 25 января в 19:00 в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина (Тверской бульвар, дом 23) можно будет посетить единственный показ спектакля «Горький. Дно. Высоцкий» режиссера Бориса Дьяченко.

В библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна юбилей Владимира Высоцкого отметят 25 января в 19:00 показом фильма «Плохой хороший человек» (1973), где артист сыграл одну из основных ролей — яркого зоолога фон Корена. Библиотека находится по адресу: улица Каретный Ряд, дом 5/10.

Актер, поэт и музыкант Владимир Семенович Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. С 1964 года он работал актером в Театре драмы и комедии на Таганке, где за свою сыграл более 20 ролей. Кроме того, Высоцкий был звездой советского кинематографа. Он запомнился яркими киноролями в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Плохой хороший человек» и «Короткие встречи». Также Владимир Высоцкий широко известен как автор и исполнитель песен под семиструнную гитару. Умер 25 июля 1980 года.