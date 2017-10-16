ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Театре на Юго-Западе Департамента культуры города Москвы с 23 октября по 6 ноября пройдёт чемпионат актёрского мастерства «Импровизационный батл». Состязаться в актёрском мастерстве, остроумии и находчивости предстоит командам Театра Романа Виктюка, Мастерской Петра Фоменко, Театра имени Натальи Ермоловой и Театра на Юго-Западе.

Тему каждого раунда предстоит выбирать самим зрителям. Батл пройдёт в несколько этапов — на 23 и 30 октября запланированы отборочные игры, а на финальных состязаниях 6 ноября определят победителя. Начало каждого тура в 19:00.

«Основу игры составляют соревнования (спарринги) команд по актёрской импровизации, в которых участники разыгрывают ситуации, заданные зрителями. Эмоционально насыщенные короткие экспромты являются отличной тренировкой актёрского мастерства и исключительным шансом для любителей сценического искусства увидеть глубинные возможности жанра, который делает артиста истинным профессионалом. Победителей состязаний определяет авторитетное жюри, в которое войдут работники российского театрального искусства из представителей педагогического, режиссерского и актёрского составов», — рассказали в пресс-службе Театра на Юго-Западе.

Перед началом каждой из трёх игр в фойе театра зрителям предстоит ответить на три вопроса: «Кто?», «Где?» и «Что случилось?» — и выписать их на специальных бумажках. Далее темы соберут вместе и передадут ведущему. Перед каждой импровизацией он в случайном порядке будет доставать один из листов, зачитывать тему, а также предложит зрителю, чьи ответы станут основой выступления одной из команд, поднять руку или выйти на сцену. Каждый раунд продлится до 10 минут.

Первый и второй отборочные туры пройдут в Театре на Юго-Западе. Финальные игры с участием всех четырёх команд пройдут 6 ноября в 19:00 на большой сцене Мастерской Петра Фоменко. На них жюри предстоит выбрать единственного победителя.

Судить театральный батл будут профессор ГИТИСа Михаил Скандаров, режиссёр Анастасия Имамова, директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова и другие.