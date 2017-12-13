ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне Новогодних и Рождественских праздников на Большой сцене театра им.НАТАЛИИ САЦ состоится премьера спектакля «Ночь перед Рождеством» Н.А. Римского-Корсакова.  

«Былью-колядкой» назвал композитор эту свою оперу. В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац она продолжит линию по созданию спектаклей, которые должны познакомить юных зрителей со знаменитыми произведениями русской литературы и с великим наследием мировой и отечественной оперной музыки. Не только познакомить, но и влюбить в неё. В данном случае - в чудесную рождественскую сказку Гоголя и Римского-Корсакова.

Н.А. Римский-Корсаков
«Ночь перед Рождеством»

16, 17 декабря, 2017
Начало в 12:00 и в 16:00

Либретто композитора по одноимённой повести Николая Гоголя 
из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Музыкальный руководитель и дирижёр - народный артист России, лауреат государственной премии СССР - Евгений Бражник

Режиссёр - Георгий Исаакян

Художник-постановщик — заслуженный художник РФ Станислав Фесько 

Художник по костюмам - Мария Кривцова

Хормейстер — заслуженный деятель искусств РФ Вера Давыдова

Художник по свету -  Сергей Мартынов

Дирижёр — Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев

Ассистенты режиссёра — лауреат международного конкурса, лауреат премии Правительства России Максим Усачев, Мария Фомичева