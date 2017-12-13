В театре им. Наталии Сац состоится премьера спектакля "Ночь перед Рождеством" Римского-Корсакова
13.12.2017, 07:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне Новогодних и Рождественских праздников на Большой сцене театра им.НАТАЛИИ САЦ состоится премьера спектакля «Ночь перед Рождеством» Н.А. Римского-Корсакова.
«Былью-колядкой» назвал композитор эту свою оперу. В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац она продолжит линию по созданию спектаклей, которые должны познакомить юных зрителей со знаменитыми произведениями русской литературы и с великим наследием мировой и отечественной оперной музыки. Не только познакомить, но и влюбить в неё. В данном случае - в чудесную рождественскую сказку Гоголя и Римского-Корсакова.
Н.А. Римский-Корсаков
«Ночь перед Рождеством»
16, 17 декабря, 2017
Начало в 12:00 и в 16:00
Либретто композитора по одноимённой повести Николая Гоголя
из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Ассистенты режиссёра — лауреат международного конкурса, лауреат премии Правительства России Максим Усачев, Мария Фомичева
«Былью-колядкой» назвал композитор эту свою оперу. В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац она продолжит линию по созданию спектаклей, которые должны познакомить юных зрителей со знаменитыми произведениями русской литературы и с великим наследием мировой и отечественной оперной музыки. Не только познакомить, но и влюбить в неё. В данном случае - в чудесную рождественскую сказку Гоголя и Римского-Корсакова.
Н.А. Римский-Корсаков
«Ночь перед Рождеством»
16, 17 декабря, 2017
Начало в 12:00 и в 16:00
Либретто композитора по одноимённой повести Николая Гоголя
из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Музыкальный руководитель и дирижёр - народный артист России, лауреат государственной премии СССР - Евгений Бражник
Режиссёр - Георгий Исаакян
Художник-постановщик — заслуженный художник РФ Станислав Фесько
Художник по костюмам - Мария Кривцова
Хормейстер — заслуженный деятель искусств РФ Вера Давыдова
Художник по свету - Сергей Мартынов
Дирижёр — Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев
Ассистенты режиссёра — лауреат международного конкурса, лауреат премии Правительства России Максим Усачев, Мария Фомичева
Источник: Ореанда