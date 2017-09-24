В "тигриной колонне" прошли около 18 тыс. приморцев
24.09.2017, 09:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ День тигра празднуют жители Приморского края. Главным мероприятием стало праздничное шествие «тигриной колонны», в которой в этом году, по данным организаторов праздника, приняли участие 18 тысяч человек.
Представители вузов, школ, общественных организаций и предприятий, украшенных тигриной символикой, прошли от Покровского парка до Центральной площади Владивостока.
Участников и гостей праздника приветствовали Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, помощник Президента РФ – начальник Контрольного управления Администрации Президента РФ Константин Чуйченко, режиссёр-документалист Сергей Ястржембский, депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина.
Глава региона отметил, что год от года «тигриное» шествие становится всё ярче, красочнее и интереснее.
«Нам с вами посчастливилось жить и работать в уникальном крае, где такая разнообразная флора и фауна. Где наряду с бурым и гималайским медведями живут амурский тигр и дальневосточный леопард. Это наше с вами достояние, и мы гордимся, что эти благородные и красивые хищники обитают на нашей земле. Уверен, вместе мы сделаем все для того, чтобы им всегда хорошо жилось в Приморье», – обратился Владимир Миклушевский к гостям праздника.
Константин Чуйченко, который также является председателем наблюдательного совета Центра «Амурский тигр», отметил радостную атмосферу праздника и призвал приморцев сохранять родную природу.
В честь праздника благодарностями были отмечены коллективы Лазовского и Сихотэ-Алинского государственных заповедников, национальных парков «Бикин» и «Земля леопарда». Эти организации выполняют основную работу по сохранению уникальной природы Приморья. Также благодарности получили сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
Нужный подарок получил коллектив краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»: им передали 10 автомобилей Toyota Hilux и 5 квадроциклов РМ-650. Спецтехника поможет повысить эффективность работы сотрудников дирекции.
Праздничные мероприятия продлятся весь день. До вечера на Центральной площади будут работать анимационные площадки, где можно сделать «тигриный» макияж, нарисовать обитателей приморской тайги или смастерить поделку. А в 20.30 на сцене выступит культовая группа БИ-2.
Напомним, День тигра отмечается в Приморском крае уже 18-й раз. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе и амурского тигра. Благодаря различным природоохранным мероприятиям популяцию амурского тигра удалось увеличить до 550 особей. Самая большая популяция этого краснокнижного зверя – в Приморье.
В этом году в рамках праздника Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в Уссурийске открыл первый в России памятник сотруднику Госохотнадзора.
«Обычно работа инспекторов охотнадзора не очень заметна, но без их работы невозможно было бы сохранить двух краснокнижных кошек — амурского тигра и дальневосточного леопарда. Работа по сохранению этих грациозных диких животных позволяет развивать экологический туризм в регионе. Считаю, что любовь к природе, животным нужно прививать с самого раннего возраста», — подчеркнул Глава региона.
Представители вузов, школ, общественных организаций и предприятий, украшенных тигриной символикой, прошли от Покровского парка до Центральной площади Владивостока.
Участников и гостей праздника приветствовали Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, помощник Президента РФ – начальник Контрольного управления Администрации Президента РФ Константин Чуйченко, режиссёр-документалист Сергей Ястржембский, депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина.
Глава региона отметил, что год от года «тигриное» шествие становится всё ярче, красочнее и интереснее.
«Нам с вами посчастливилось жить и работать в уникальном крае, где такая разнообразная флора и фауна. Где наряду с бурым и гималайским медведями живут амурский тигр и дальневосточный леопард. Это наше с вами достояние, и мы гордимся, что эти благородные и красивые хищники обитают на нашей земле. Уверен, вместе мы сделаем все для того, чтобы им всегда хорошо жилось в Приморье», – обратился Владимир Миклушевский к гостям праздника.
Константин Чуйченко, который также является председателем наблюдательного совета Центра «Амурский тигр», отметил радостную атмосферу праздника и призвал приморцев сохранять родную природу.
В честь праздника благодарностями были отмечены коллективы Лазовского и Сихотэ-Алинского государственных заповедников, национальных парков «Бикин» и «Земля леопарда». Эти организации выполняют основную работу по сохранению уникальной природы Приморья. Также благодарности получили сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
Нужный подарок получил коллектив краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»: им передали 10 автомобилей Toyota Hilux и 5 квадроциклов РМ-650. Спецтехника поможет повысить эффективность работы сотрудников дирекции.
Праздничные мероприятия продлятся весь день. До вечера на Центральной площади будут работать анимационные площадки, где можно сделать «тигриный» макияж, нарисовать обитателей приморской тайги или смастерить поделку. А в 20.30 на сцене выступит культовая группа БИ-2.
Напомним, День тигра отмечается в Приморском крае уже 18-й раз. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе и амурского тигра. Благодаря различным природоохранным мероприятиям популяцию амурского тигра удалось увеличить до 550 особей. Самая большая популяция этого краснокнижного зверя – в Приморье.
В этом году в рамках праздника Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в Уссурийске открыл первый в России памятник сотруднику Госохотнадзора.
«Обычно работа инспекторов охотнадзора не очень заметна, но без их работы невозможно было бы сохранить двух краснокнижных кошек — амурского тигра и дальневосточного леопарда. Работа по сохранению этих грациозных диких животных позволяет развивать экологический туризм в регионе. Считаю, что любовь к природе, животным нужно прививать с самого раннего возраста», — подчеркнул Глава региона.
Источник: http://primorsky.ru