ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Интерактивные светящиеся скульптуры на экологические темы можно увидеть на центральных улицах Москвы с 12 ноября по 22 декабря. Они будут символизировать проблемы глобального потепления и изменения климата, экономии природных ресурсов и сохранения природного наследия России. Инсталляции "Айсберг", "Волна Байкала", "Ледник" и "Пирит" изготовят из стекла и бетона. Их посвятят Году экологии в России.

"Главная задача скульптур — привлечь внимание горожан к глобальным экологическим проблемам, напомнить о том, как важно оберегать природу нашей страны и экономить её ресурсы", — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Для каждой инсталляции сделают интерактивную подсветку. Как только горожане подойдут вплотную к табличке с описанием объекта, она загорится благодаря встроенной светодиодной ленте. Если человек задержится, спустя несколько секунд включится подсветка всей скульптуры. Она будет гореть в течение минуты, а затем перейдёт в режим ожидания.

Скульптура "Айсберг" появится по адресу: Новинский бульвар, дом 8. Инсталляция напомнит айсберг в океане. Часть фигуры будет выступать как бы над гладью воды, а часть — под ней. При приближении прохожих скульптура начнёт переливаться разными оттенками света.

Объект символизирует глобальное потепление на Земле, происходящее по вине людей. Ведь наиболее яркий пример его воздействия — таяние ледников и айсбергов. Высота инсталляции составит один метр, длина — три метра.

О проблеме изменения климата также напомнит "Ледник" — многогранная стеклянная фигура высотой более трёх метров в форме глыбы льда. Её установят у дома 8 на Новом Арбате. Скульптура станет символом ледниковой воды, которая, по мнению большинства учёных, является самой чистой на планете.

Необходимости экономии природных ресурсов посвятят инсталляцию "Пирит". Она будет олицетворять собой полезные ископаемые, запасы которых можно истощить, если не подходить бережно к их добыче. Сам минерал пирит встречается на Урале, в Алтайском крае и центральной части России. Его используют в производстве цемента. Однако примечательно, что пирит является минералом-спутником месторождений различных металлов — олова, цинка, свинца, меди и золота.



Скульптуру разместят по адресу: Газетный переулок, дом 17. Она будет состоять из нескольких кубов, выполненных из прозрачного бетона. Лампы внутри них станут излучать красный и жёлтый свет, напоминая огонь. Высота инсталляции составит два с половиной метра.

Скульптура "Волна Байкала" напомнит горожанам о важности сохранения всемирного природного наследия, в частности озера Байкал. Это самое чистое и глубокое озеро в мире. Оно является крупнейшим резервуаром пресной воды на Земле, здесь сосредоточено 22 процента всей пресной воды мира и 85 процентов воды России.