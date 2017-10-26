ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вкусное путешествие по России можно будет совершить в Москве с 4 по 6 ноября. В эти дни более 30 ресторанов-шале с национальной едой откроются на Тверской и Манежной площадях, площади Революции и Новом Арбате. Горожанам предложат попробовать яства разных регионов страны, а некоторые блюда даже научат готовить в специальных кулинарных школах.

На площади Революции гостей в праздничные дни будут ждать национальные кушанья жителей Центральной России. Это колобки по старинному рецепту, расстегаи, блины со сладкой начинкой и мясом, запечённая с пряностями тверская индейка, крендели и московские пончики. Последние готовят во фритюре, поливают глазурью, а перед подачей посыпают корицей. Тут же можно будет попробовать традиционные блюда народов северо-западной части страны и Поволжья: блины с корюшкой, семгой и треской, открытые пироги с грибами, уху по-волжски, саратовский рыбный суп, копчёных цыплят по-саратовски. Запить всё это изобилие посетители площадки смогут чаем с северными ягодами — клюквой, морошкой и голубикой.

Полакомиться сибирскими и дальневосточными блюдами горожанам предложат на Тверской площади. Здесь для гостей приготовят пироги с копчёным сигом, закуски с солониной из говядины, кашу из полбы с отварным языком, картофельные драники с малосольным муксуном и щучьей икрой. Кроме того, в шале на площадке можно будет приобрести всевозможные рыбные деликатесы и морепродукты.

Крымским пловом, блинами с адыгейским сыром и зеленью, а также с сельдью по-кубански (рыба вымачивается в чае с добавлением яблок и лука) и другими национальными блюдами южных народов России угостят посетителей Манежной площади. К еде гостям предложат традиционные южные напитки — брусничный сбитень и чай с малиной и можжевельником.

А на Новом Арбате можно будет попробовать блюда Кавказа. В торговых павильонах этой площадки посетители найдут осетинские пироги, хачапури и разные виды шашлыка.