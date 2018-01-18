В зале "Яани Кирик" покажут фильм Чарли Чаплина "Малыш"
18.01.2018, 13:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 3 февраля 2017 года в 19:00 в Концертном зале «Яани Кирик» (ул. Декабристов, 54 А) состоится второй вечер цикла «Синематографъ». Зрителям будет представлен знаменитый фильм Чарли Чаплина «Малыш» (1921). Эта картина стала первым полнометражным фильмом Чаплина-режиссера.
Фильм «Малыш» это история ребенка, брошенного матерью вскоре после рождения. После цепи приключений подкидыша находит житель трущоб бедный Чарли, который учит ребенка тому, что знает сам. Несмотря на довольно суровые приключения, у этой истории хэппи-энд.
Съёмки фильма начались в июле 1919 года. Изначально фильм получил название «Беспризорный», однако уже в процессе работы над ним Чарли переименовал его в «Малыш». Приступая к съемке, Чаплин заявил: «Я хочу создать серьезный фильм, который под комическими и шутливыми эпизодами скрывал бы иронию и сатиру и вызывал чувство сострадания». Чарли настолько увлёкся съёмками, что нарушил все возможные сроки сдачи работы, и его контракт со студией «First National» был под угрозой расторжения. Студия все же дала Чарли дополнительное время на завершение фильма, когда увидела процесс съёмок и игру Джеки.
Исполнивший роль Малыша Джеки Куган был сыном актёра варьете Джека Кугана-старшего (в фильме он сыграл роль Дьявола в «райском» эпизоде). Чарли Чаплин заключил договор с Куганом-старшим, получив тем самым возможность снимать Кугана-младшего.
Съёмки фильма заняли 154 рабочих дня, а ещё 118 рабочих дней потребовалось на его монтаж. Премьера фильма состоялась в Нью-Йорке 21 января 1921 года. Съёмки фильма были закончены в 1920 году вскоре после развода Чаплина с его первой женой Милдред Харрис, которая пыталась по суду конфисковать в свою пользу отснятый материал. Чаплин вынужден был увезти плёнку со студии в Солт-Лейк-Сити, где, скрываясь от судебных приставов, закончил монтаж фильма. О режиссёрской требовательности Чаплина можно судить по тому, что в готовый фильм вошло менее 2 % отснятого материала — соотношение крайне нехарактерное для кинематографа того времени.
«Малыш» шёл в прокате с невероятным успехом и стал вторым по кассовым сборам фильмом 1921 года (его опередил только фильм Рэкса Ингрэма «Четыре всадника Апокалипсиса» с Рудольфом Валентино).
Фильм «Малыш» стал этапным и для творчества Чаплина, и для всего немого кинематографа. Это был первый полнометражный авторский фильм Чаплина, доказавший, что его стилистика и постановочный подход, вполне способны существовать не только в привычном для публики коротком метре. Комедийные эпизоды сочетались в фильме с лирикой, драматизмом сюжета, жёсткой социальной критикой и метафорическими кадрами. Чаплину удалось реалистично показать жизнь городских «низов». Этим же фильмом Чаплин фактически создал Джеки Кугана как актёра, а также сформировал тематику большинства будущих его фильмов.
«Малыш» стал одним из самых известных произведений Чаплина. В декабре 2011 года фильм был включён в Национальный реестр фильмов США, как «имеющий большое культурное, историческое или эстетическое значение». В 1971 году, за шесть лет до кончины, Чаплин выпустил в прокат обновлённую версию «Малыша» со специально написанным им для фильма музыкальным сопровождением. Музыкальным лейтмотивом фильма стала цитата из Шестой симфонии Чайковского.
Фильм «Малыш» это история ребенка, брошенного матерью вскоре после рождения. После цепи приключений подкидыша находит житель трущоб бедный Чарли, который учит ребенка тому, что знает сам. Несмотря на довольно суровые приключения, у этой истории хэппи-энд.
Съёмки фильма начались в июле 1919 года. Изначально фильм получил название «Беспризорный», однако уже в процессе работы над ним Чарли переименовал его в «Малыш». Приступая к съемке, Чаплин заявил: «Я хочу создать серьезный фильм, который под комическими и шутливыми эпизодами скрывал бы иронию и сатиру и вызывал чувство сострадания». Чарли настолько увлёкся съёмками, что нарушил все возможные сроки сдачи работы, и его контракт со студией «First National» был под угрозой расторжения. Студия все же дала Чарли дополнительное время на завершение фильма, когда увидела процесс съёмок и игру Джеки.
Исполнивший роль Малыша Джеки Куган был сыном актёра варьете Джека Кугана-старшего (в фильме он сыграл роль Дьявола в «райском» эпизоде). Чарли Чаплин заключил договор с Куганом-старшим, получив тем самым возможность снимать Кугана-младшего.
Съёмки фильма заняли 154 рабочих дня, а ещё 118 рабочих дней потребовалось на его монтаж. Премьера фильма состоялась в Нью-Йорке 21 января 1921 года. Съёмки фильма были закончены в 1920 году вскоре после развода Чаплина с его первой женой Милдред Харрис, которая пыталась по суду конфисковать в свою пользу отснятый материал. Чаплин вынужден был увезти плёнку со студии в Солт-Лейк-Сити, где, скрываясь от судебных приставов, закончил монтаж фильма. О режиссёрской требовательности Чаплина можно судить по тому, что в готовый фильм вошло менее 2 % отснятого материала — соотношение крайне нехарактерное для кинематографа того времени.
«Малыш» шёл в прокате с невероятным успехом и стал вторым по кассовым сборам фильмом 1921 года (его опередил только фильм Рэкса Ингрэма «Четыре всадника Апокалипсиса» с Рудольфом Валентино).
Фильм «Малыш» стал этапным и для творчества Чаплина, и для всего немого кинематографа. Это был первый полнометражный авторский фильм Чаплина, доказавший, что его стилистика и постановочный подход, вполне способны существовать не только в привычном для публики коротком метре. Комедийные эпизоды сочетались в фильме с лирикой, драматизмом сюжета, жёсткой социальной критикой и метафорическими кадрами. Чаплину удалось реалистично показать жизнь городских «низов». Этим же фильмом Чаплин фактически создал Джеки Кугана как актёра, а также сформировал тематику большинства будущих его фильмов.
«Малыш» стал одним из самых известных произведений Чаплина. В декабре 2011 года фильм был включён в Национальный реестр фильмов США, как «имеющий большое культурное, историческое или эстетическое значение». В 1971 году, за шесть лет до кончины, Чаплин выпустил в прокат обновлённую версию «Малыша» со специально написанным им для фильма музыкальным сопровождением. Музыкальным лейтмотивом фильма стала цитата из Шестой симфонии Чайковского.
Источник: Зал Яани Кирик