ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Интерактивный павильон Московского зоопарка будет открыт для посетителей на Манежной площади напротив Исторического музея с 18 по 22 октября. В эти дни в столице пройдет Российская экологическая неделя. В шатре площадью 280 квадратных метров и высотой 10 метров гости смогут окунуться в виртуальный мир животных. Иллюзию пребывания в настоящем зоопарке создадут при помощи интерактивных панелей, установленных по периметру павильона. Виртуальные звери, которых почти невозможно отличить от настоящих, будут появляться перед посетителями. Звуки природы и голоса животных усилят ощущение реальности происходящего.

«Российская экологическая неделя — это хороший повод напомнить людям о том, как важно беречь природу и заботиться о ее красоте. В интерактивном зоопарке мы показываем гостям животных, занесенных в Красную книгу России, и демонстрируем новые подходы Московского зоопарка к экологическому просвещению. Таковым, например, является проект “Экокультурный туризм”, в ходе которого люди в путешествиях знакомятся с правилами поведения в природе и окунаются в мир флоры и фауны Московского региона. Приглашаем всех желающих посетить наш шатёр», — рассказал генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В виртуальном зоопарке воссоздадут уголок природы: в помещении появятся травяная лужайка, живые деревья, зона отдыха среди камней и даже маленькая речка, перейти через которую гости смогут по специальным мостикам.

Обитателями интерактивного зоопарка станут 10 редких видов животных, занесенных в Красную книгу России. Это белый медведь, амурский тигр, лошадь Пржевальского, красный волк, дальневосточный леопард, манул, стерх, снежный барс, белоплечий орлан и черный аист. В шатре появится тумба дополненной реальности — при наведении на нее специального планшета редкие животные будут оживать и давать себя погладить. А у сенсорной стойки гости смогут взять под опеку кого-нибудь из питомцев зоопарка.

Зоопарк также представит новую игру «Накорми животное», с помощью которой маленькие и взрослые посетители узнают, где обитают редкие животные и чем они питаются. После экофестиваля игровой стенд разместят на территории зоопарка.



На установленном в шатре внедорожнике, оборудованном специальными экранами, можно будет отправиться в виртуальное сафари по заповедному Подмосковью и записаться для участия в настоящем путешествии проекта зоопарка «Экокультурный туризм».