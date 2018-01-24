"Виртуозы Москвы" исполнят в Доме музыки произведения Моцарта, Чайковского и Канчели
24.01.2018, 13:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 9 февраля 2018 года в 19:00 в Светлановском зале Московского Международного дома музыки выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Художественный руководитель - Владимир Спиваков.
Солисты:
Алексей ЛУНДИН, скрипка
Александр МИТИНСКИЙ, альт
Дирижер – Александр СОЛОВЬЕВ
В программе:
Моцарт. Симфония №24
Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром
Канчели. Концерт для скрипки и альта с оркестром
Чайковский. «Воспоминание о Флоренции»
Легендарный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», который уже почти 40 лет возглавляет его основатель Владимир Спиваков, с самых первых сезонов сотрудничает с ведущими солистами самого высокого уровня. К таким исполнителям без сомнения можно отнести скрипача Алексея Лундина и альтиста Александра Митинского.
Алексей Лундин – заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, первая скрипка «Виртуозов Москвы» и «Моцарт-квартета» – имеет необычайно высокую репутацию не только как блистательный скрипач, эффективно развивающий сольную карьеру, но и как музыкант широкой эрудиции и человек безмерного обаяния, искренне считающий, что «людям не хватает классической музыки». Лундин – яркий харизматичный солист, интерпретации которого всегда отличают абсолютное чувство стиля и тонкий вкус. Он выступал на самых престижных сценах мира в содружестве с выдающимися музыкантами, в частности, с Владимиром Спиваковым. Нередко скрипач становился первым исполнителем новой музыки, недаром наш современник Юрий Буцко посвятил ему свой Четвертый скрипичный концерт.
Выпускник Гнесинской академии Александр Митинский влился в ряды «Виртуозы Москвы» совсем недавно, но уже зарекомендовал себя как один из лидеров группы альтов, виртуоз с широким репертуаром и необыкновенно красивым звучанием инструмента. Александр завоевал лауреатские звания на конкурсах камерных ансамблей в Москве (имени Д.Д. Шостаковича) и Санкт-Петербурге (имени М.В. Юдиной), Гран-при Международного конкурса в Бари (Италия). В 2016 году в берлинском Концертхаусе он исполнил премьеру сочинения Юрия Абдокова - «Хоральной постлюдии» для альта с оркестром памяти Рудольфа Баршая.
За пультом оркестра «Виртуозы Москвы» в этот вечер – дирижер Большого театра России, руководитель дирижерско-стажерской группы НФОР, победитель конкурса имени Д. Митропулоса в Афинах, доцент РАМ имени Гнесиных Александр Соловьев.
Солисты:
Алексей ЛУНДИН, скрипка
Александр МИТИНСКИЙ, альт
Дирижер – Александр СОЛОВЬЕВ
В программе:
Моцарт. Симфония №24
Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром
Канчели. Концерт для скрипки и альта с оркестром
Чайковский. «Воспоминание о Флоренции»
Легендарный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», который уже почти 40 лет возглавляет его основатель Владимир Спиваков, с самых первых сезонов сотрудничает с ведущими солистами самого высокого уровня. К таким исполнителям без сомнения можно отнести скрипача Алексея Лундина и альтиста Александра Митинского.
Алексей Лундин – заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, первая скрипка «Виртуозов Москвы» и «Моцарт-квартета» – имеет необычайно высокую репутацию не только как блистательный скрипач, эффективно развивающий сольную карьеру, но и как музыкант широкой эрудиции и человек безмерного обаяния, искренне считающий, что «людям не хватает классической музыки». Лундин – яркий харизматичный солист, интерпретации которого всегда отличают абсолютное чувство стиля и тонкий вкус. Он выступал на самых престижных сценах мира в содружестве с выдающимися музыкантами, в частности, с Владимиром Спиваковым. Нередко скрипач становился первым исполнителем новой музыки, недаром наш современник Юрий Буцко посвятил ему свой Четвертый скрипичный концерт.
Выпускник Гнесинской академии Александр Митинский влился в ряды «Виртуозы Москвы» совсем недавно, но уже зарекомендовал себя как один из лидеров группы альтов, виртуоз с широким репертуаром и необыкновенно красивым звучанием инструмента. Александр завоевал лауреатские звания на конкурсах камерных ансамблей в Москве (имени Д.Д. Шостаковича) и Санкт-Петербурге (имени М.В. Юдиной), Гран-при Международного конкурса в Бари (Италия). В 2016 году в берлинском Концертхаусе он исполнил премьеру сочинения Юрия Абдокова - «Хоральной постлюдии» для альта с оркестром памяти Рудольфа Баршая.
За пультом оркестра «Виртуозы Москвы» в этот вечер – дирижер Большого театра России, руководитель дирижерско-стажерской группы НФОР, победитель конкурса имени Д. Митропулоса в Афинах, доцент РАМ имени Гнесиных Александр Соловьев.
Источник: ММДМ