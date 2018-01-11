ОРЕАНДА-НОВОСТИ 13 января, в канун старого Нового года, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» предлагает зарядиться праздничным настроением под музыку выдающегося аргентинского композитора Астора Пьяццоллы.

Его произведения занимают особое место в репертуаре «Виртуозов Москвы» и в сердцах слушателей, а созданная оркестром в 2015 году программа «Пьяццолла-гала» пользуется неизменным успехом у публики.

Оркестр исполняет программу без дирижера, демонстрируя невероятную сыгранность, ансамблевую слаженность и единство. Кроме того, 14 артистов предстают в амплуа солистов и показывают свое индивидуальное мастерство.

Наряду с такими хитами из наследия композитора, как «Танго свободы», «Забвение», цикл «Времена года в Буэнос-Айресе», сюита «История танго», прозвучат и менее известные сочинения, переложенные для камерного оркестра и солирующей скрипки артистом оркестра Алексеем Стрельниковым.