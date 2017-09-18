"Вивальди-оркестр" выступит в московской Галерее Александра Шилова
18.09.2017, 10:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Артисты Государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» и его художественный руководитель Светлана Безродная выступят в Галерее Александра Шилова.
Они представят концертную программу «Ритмы осеннего бульвара: из репертуара знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира 20–50-х годов XX века».
Солист — Сергей Полянский (баритон).
Концерт пройдёт в рамках цикла «Звезды в гостях у Александра Шилова».
Они представят концертную программу «Ритмы осеннего бульвара: из репертуара знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира 20–50-х годов XX века».
Солист — Сергей Полянский (баритон).
Концерт пройдёт в рамках цикла «Звезды в гостях у Александра Шилова».
Источник: Мэрия Москвы