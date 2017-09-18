ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Артисты Государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» и его художественный руководитель Светлана Безродная выступят в Галерее Александра Шилова.

Они представят концертную программу «Ритмы осеннего бульвара: из репертуара знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира 20–50-х годов XX века».

Солист — Сергей Полянский (баритон).

Концерт пройдёт в рамках цикла «Звезды в гостях у Александра Шилова».