ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 ноября в Большом зале петербургской филармонии фестиваль «Серебряная лира» завершится выступлением стремительно взашедшей на мировой оперный Олимп российской певицы Надежды Кучер. В дуэте с петербургским пианистом Дмитрием Павлийем она исполнит знаменитые оперные арии Доницетти, Шарпантье, Гуно, Делиба и Массне.

Надежда Кучер в 2006 году стала лауреатом 1-й премии конкурса вокалистов в рамках Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа». В 2007 году удостоилась 1-х премий двух Международных конкурсов – Бибигуль Тулегеновой в Казахстане и Ирины Богачевой в Санкт-Петербурге. В том же году состоялся её оперный дебют на сцене Театра оперы и балеты Санкт-Петербургской консерватории. Спустя два года, параллельно с учёбой в Санкт-Петербургской консерватории, Кучер уже пела на сцене Санкт-Петербургского Михайловского театра. В период учёбы в Консерватории приняла участие во многих проектах, исполнив ведущие партии в ряде нечасто исполняемых опер. В октябре 2010 года состоялся её первый сольный концерт на сцене пекинского концертного зала. Партию фортепиано исполнял бессменный партнёр певицы – петербургский концертмейстер Дмитрий Павлий. В 2011 году Надежда Кучер окончила Петербургскую консерваторию по специальности «сольное пение» (класс Т.Д. Новиченко). Спустя год, в рамках 6-го Дягилевского фестиваля в Перми, под руководством Теодора Курентзиса исполнила ведущую роль в премьерной российской постановке оперы Паскаля Дюсапена «Медея», за что удостоилась премии «Золотая Маска». В том же году с оркестром Music Aeterna под руководством Т. Курентзиса записала программу из произведений Рамо для фирмы Sony Classical, а также стала обладательницей Гран-При и приза зрительских симпатий на Международном конкурсе вокалистов в Голландии. В 2014-м дебютировала в роли Эльвиры в опере Беллини «Пуритане» в Муниципальном театре Сантъяго (Чили), и выпустила диск на Sony Classical c музыкой Рамо. В 2015-м во второй раз стала лауреатом «Золотой Маски» за исполнение партии Доньи Исабель в опере Перселла «Королева индейцев», поставленной в Пермском театре оперы и балета. В том же году выиграла Международный конкурс оперных певцов в Кардиффе, на котором представляла родную Белоруссию, а также дебютировала в роли Матильды в опере Россини «Вильгельм Телль» в Большом театре Женевы. И, наконец, в самом конце года исполнила партию Виолетты в опере Верди «Травиата» в Берлинской опере на сцене Schiller-Theater, поставленную Дитером Дорном совместно с дирижёром Даниэлем Баренбоймом. В настоящее время является солисткой Пермского театра оперы и балета.

Дмитрий Павлий выпускник Санкт-Петербургскую консерватории и аспирантуры (класс Л.М. Зайчика). Являлся стипендиатом фондов «Юные дарования Санкт-Петербурга», «Дворцы Санкт-Петербурга» и «Вагнеровское общество» (Байройт). Лауреат Международных конкурсов, обладатель более десяти дипломов в номинации «Лучший концертмейстер». Принимал участие в мастер-классах Льва Наумова, Владимира Мищука, Андрея Диева, Михаила Воскресенского. Ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом в качестве солиста, концертмейстера и в составе различных камерных ансамблей. Преподаёт в Санкт-Петербургской консерватории.



Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства

«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»



6 ноября 2017 года

Начало в 20 часов



БОЛЬШОЯ ЗАЛ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ



ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ



Надежда КУЧЕР (сопрано, Россия)

Дмитрий ПАВЛИЙ (фортепиано, Россия)



В программе:

Арии из опер Доницетти, Шарпантье, Гуно, Делиба, Массне