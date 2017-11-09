Всероссийскую акцию "Ночь искусств" в Крыму посетило свыше 35 тысяч человек
09.11.2017, 11:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В этом году разноплановые мероприятия масштабной программы ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» посетило свыше 35 тысяч крымчан и гостей полуострова. Об этом заявила министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.
«Крым принимает участие в акции уже в третий раз, и необходимо отметить возрастающий интерес публики к ней, о чем говорит неизменное увеличение числа участников, ведь в 2016 году количество посетителей составило более 31 тысячи, а в 2015 - 16 тысяч», – сказала министр.
Как уточнила глава ведомства, в республиканских музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и филармонии, а также на открытых площадках было проведено более 100 разноплановых мероприятий, совместных проектов: творческие встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами, мастер-классы и дискуссии, яркие творческие вечера и встречи, увлекательные экскурсии и квесты, познавательные викторины, концертные программы, театрализованные представления и спектакли, литературные чтения, кинопоказы и кинолектории, тематические выставки и презентации.
«Министерство культуры Республики Крым традиционно выступило основным организатором проведения федеральной акции в республике, в этом году проводимой под девизом «Искусство объединяет» именно в День народного единства, так как искусство и культура способны объединять людей путем организации общего творческого пространства», – резюмировала Арина Новосельская.
Так, в ГБУ РК «Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького» прочитана лекция об истории театра, показан спектакль «Женитьба Андрюши» и проведен мастер-класс «Искусство импровизации», а в ГАУ РК «Государственный академический музыкальный театр Республики Крым» организован мастер-класс по изготовлению декораций, представлена сценка из спектакля «Бамарше», была оформлена фотозона. ГАУ РК «Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр» провел лекторий об истории театра, представил выставки сценического костюма и реквизита, трансляцию музыкальных композиций из спектаклей.
Кроме того, сотрудники Крымского художественного училища им. Н.С.Самокиша подготовили для гостей лекцию о жизни и творчестве академика батальной живописи Николая Самокиша и экскурсии по учебному заведению. Также в Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского состоялся праздничный концерт с участием преподавателей и студентов училища, Камерного оркестра Крымской государственной филармонии.
Помимо этого, в Центре народного творчества Республики Крым была подготовлена театрализованная программа с участием специалистов учреждения.
В свою очередь, ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодёжи» провела народные встречи и театрализованную литературно-музыкальную программу, а ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова» - цикл мероприятий «Ночь искусств в Орловке». В ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко» состоялось мероприятие «Ночные диалоги», в ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им.И. Гаспринского» организовали этнофорум «Единство народов – единство души».
В ГБУ РК «Симферопольский художественный музей» состоялась премьера иронического детектива «Собака Баскервилей» в исполнении артистов Крымского академического театра кукол, представлен концерт классической музыки, проведены мастер-классы по пластилиновой и акварельной живописи, организована фотозона.
ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина» подготовил литературно-музыкальную композицию «Песнь революции», презентации фотовыставки Ирины Ерёменко «Сказка своими руками», выставки работ крымских художников-пейзажистов, выступление поэтов городского литературного объединения «Киммерия», провел мастер-класс по живописи художника Вероники Чекановой, показ фильма Михаила Ромма «Ленин в октябре» и режиссера А. Птушко «Алые паруса», ряд экскурсий.
Также в Алуште в ГБУК РК «Музей С.Н. Сергеева-Ценского» экспонировались выставки «Крымские проекты академика архитектуры А.Н. Бекетова» и «Времена года. Дары музею», состоялась творческая встреча с заслуженным художником Украины и Крыма Т.С. Шевченко и выступление пианиста Сергея Лукашука, демонстрация видеоархивов музея «Жизнь музея - поиск, новаторство и мастерство».
ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» провел научно-познавательное мероприятие «100-летие Великой Октябрьской социалистической революции», литературно-музыкальную концертную программу и экскурсию «Путешествие в античность» с элементами театрализации», квест.
В этот же день в Ялте в ГБУК РК «Ливадийский дворец-музей» проведена экскурсионная программа, представлен моноспектакль при участии заслуженной артистки Республики Крым Лилии Шиловой, показан документальный фильм «Ливадия. Грани истории». Сотрудники ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» подготовили в Гурзуфе квест-игру «Сказки Пушкина», концертную программу «Моя страна – моя Россия!» при участии поэта и музыканта Александра Никитина, учащихся школы искусств, творческих коллективов Гурзуфского дома культуры, ряд экскурсий по экспозиции «Пушкин и Крым», а также в Ялте - концерт солистов Крымской государственной филармонии Дмитрия Костенко и Алены Гуцаленко, показ многосерийного фильма по рассказам А.П. Чехова, экскурсии по выставке «История Белой дачи» и по мемориальному саду.
На территории Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника представлен концерт крымскотатарского народного ансамбля «Хайтарма» и «Вечерняя экскурсия» с участием Крымскотатарского фольклорного ансамбля «Крым» Крымской государственной филармонии, презентована археологическая выставка «Столовая посуда Юго-Западного Крыма I - XVIII вв.».
Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник представил концерт «Мистерия диабазового замка», где выступили артисты камерного хора Крымской государственной филармонии «Таврический Благовест», историческую реконструкцию танцевальных номеров и костюмов студии «Цветок Тавриды», организовал экскурсии, мастер-классы.
«Крым принимает участие в акции уже в третий раз, и необходимо отметить возрастающий интерес публики к ней, о чем говорит неизменное увеличение числа участников, ведь в 2016 году количество посетителей составило более 31 тысячи, а в 2015 - 16 тысяч», – сказала министр.
Как уточнила глава ведомства, в республиканских музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и филармонии, а также на открытых площадках было проведено более 100 разноплановых мероприятий, совместных проектов: творческие встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами, мастер-классы и дискуссии, яркие творческие вечера и встречи, увлекательные экскурсии и квесты, познавательные викторины, концертные программы, театрализованные представления и спектакли, литературные чтения, кинопоказы и кинолектории, тематические выставки и презентации.
«Министерство культуры Республики Крым традиционно выступило основным организатором проведения федеральной акции в республике, в этом году проводимой под девизом «Искусство объединяет» именно в День народного единства, так как искусство и культура способны объединять людей путем организации общего творческого пространства», – резюмировала Арина Новосельская.
Так, в ГБУ РК «Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького» прочитана лекция об истории театра, показан спектакль «Женитьба Андрюши» и проведен мастер-класс «Искусство импровизации», а в ГАУ РК «Государственный академический музыкальный театр Республики Крым» организован мастер-класс по изготовлению декораций, представлена сценка из спектакля «Бамарше», была оформлена фотозона. ГАУ РК «Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр» провел лекторий об истории театра, представил выставки сценического костюма и реквизита, трансляцию музыкальных композиций из спектаклей.
Кроме того, сотрудники Крымского художественного училища им. Н.С.Самокиша подготовили для гостей лекцию о жизни и творчестве академика батальной живописи Николая Самокиша и экскурсии по учебному заведению. Также в Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского состоялся праздничный концерт с участием преподавателей и студентов училища, Камерного оркестра Крымской государственной филармонии.
Помимо этого, в Центре народного творчества Республики Крым была подготовлена театрализованная программа с участием специалистов учреждения.
В свою очередь, ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодёжи» провела народные встречи и театрализованную литературно-музыкальную программу, а ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова» - цикл мероприятий «Ночь искусств в Орловке». В ГБУК РК «Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко» состоялось мероприятие «Ночные диалоги», в ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им.И. Гаспринского» организовали этнофорум «Единство народов – единство души».
В ГБУ РК «Симферопольский художественный музей» состоялась премьера иронического детектива «Собака Баскервилей» в исполнении артистов Крымского академического театра кукол, представлен концерт классической музыки, проведены мастер-классы по пластилиновой и акварельной живописи, организована фотозона.
ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина» подготовил литературно-музыкальную композицию «Песнь революции», презентации фотовыставки Ирины Ерёменко «Сказка своими руками», выставки работ крымских художников-пейзажистов, выступление поэтов городского литературного объединения «Киммерия», провел мастер-класс по живописи художника Вероники Чекановой, показ фильма Михаила Ромма «Ленин в октябре» и режиссера А. Птушко «Алые паруса», ряд экскурсий.
Также в Алуште в ГБУК РК «Музей С.Н. Сергеева-Ценского» экспонировались выставки «Крымские проекты академика архитектуры А.Н. Бекетова» и «Времена года. Дары музею», состоялась творческая встреча с заслуженным художником Украины и Крыма Т.С. Шевченко и выступление пианиста Сергея Лукашука, демонстрация видеоархивов музея «Жизнь музея - поиск, новаторство и мастерство».
ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» провел научно-познавательное мероприятие «100-летие Великой Октябрьской социалистической революции», литературно-музыкальную концертную программу и экскурсию «Путешествие в античность» с элементами театрализации», квест.
В этот же день в Ялте в ГБУК РК «Ливадийский дворец-музей» проведена экскурсионная программа, представлен моноспектакль при участии заслуженной артистки Республики Крым Лилии Шиловой, показан документальный фильм «Ливадия. Грани истории». Сотрудники ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» подготовили в Гурзуфе квест-игру «Сказки Пушкина», концертную программу «Моя страна – моя Россия!» при участии поэта и музыканта Александра Никитина, учащихся школы искусств, творческих коллективов Гурзуфского дома культуры, ряд экскурсий по экспозиции «Пушкин и Крым», а также в Ялте - концерт солистов Крымской государственной филармонии Дмитрия Костенко и Алены Гуцаленко, показ многосерийного фильма по рассказам А.П. Чехова, экскурсии по выставке «История Белой дачи» и по мемориальному саду.
На территории Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника представлен концерт крымскотатарского народного ансамбля «Хайтарма» и «Вечерняя экскурсия» с участием Крымскотатарского фольклорного ансамбля «Крым» Крымской государственной филармонии, презентована археологическая выставка «Столовая посуда Юго-Западного Крыма I - XVIII вв.».
Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник представил концерт «Мистерия диабазового замка», где выступили артисты камерного хора Крымской государственной филармонии «Таврический Благовест», историческую реконструкцию танцевальных номеров и костюмов студии «Цветок Тавриды», организовал экскурсии, мастер-классы.
Источник: http://mkult.rk.gov.ru