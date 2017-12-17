Второй концерт абонемента "Эстафета Веры" пройдёт на сцене Малого зала МГК
17.12.2017, 12:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фестиваль «Эстафета Веры» стартовал в 2009 году. Его концепция сложилась сразу: фортепианный фестиваль-парад, где выступают ученики Веры Васильевны Горностаевой (1929 – 2015) — пианистки, профессора Московской консерватории, воспитавшей более 50 лауреатов международных конкурсов.
Она очень любила свою альма-матер, всегда была предана ей, и этот фестиваль имел для неё особый патриотический смысл: «Менять консерваторию? — отвечала Вера Васильевна на предложения уехать из России. — Вы подумайте только, я хожу по коридорам и знаю, что здесь ходили Рахманинов, Чайковский, Скрябин. Да где, какая консерватория мне может это заменить?».
23 декабря на сцене Малого зала консерватории – второй концерт абонемента «Эстафета Веры». В память о своём выдающемся педагоге и вдохновенном творческом наставнике на сцену выйдет один из лучших её учеников – Вадим Холоденко. В программе вечера – сонаты Чайковского и Курбатова.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
23 декабря, суббота, 19.00
Абонемент №22
«ЭСТАФЕТА ВЕРЫ»
Вадим ХОЛОДЕНКО (фортепиано)
В программе:
Чайковский – Большая соната соль мажор, соч.37
Курбатов – Соната до мажор, соч.37
Она очень любила свою альма-матер, всегда была предана ей, и этот фестиваль имел для неё особый патриотический смысл: «Менять консерваторию? — отвечала Вера Васильевна на предложения уехать из России. — Вы подумайте только, я хожу по коридорам и знаю, что здесь ходили Рахманинов, Чайковский, Скрябин. Да где, какая консерватория мне может это заменить?».
23 декабря на сцене Малого зала консерватории – второй концерт абонемента «Эстафета Веры». В память о своём выдающемся педагоге и вдохновенном творческом наставнике на сцену выйдет один из лучших её учеников – Вадим Холоденко. В программе вечера – сонаты Чайковского и Курбатова.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
23 декабря, суббота, 19.00
Абонемент №22
«ЭСТАФЕТА ВЕРЫ»
Вадим ХОЛОДЕНКО (фортепиано)
В программе:
Чайковский – Большая соната соль мажор, соч.37
Курбатов – Соната до мажор, соч.37
Источник: Ореанда