Выставка "Искусство бонсай" открылась в Москве
12.10.2017, 14:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Крупнейшая в России выставка японских бонсай «Искусство бонсай» откроется 21 октября для гостей ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».
«Посетители смогут познакомиться с древним японским искусством бонсай и проникнуться духом Страны восходящего солнца. На выставке можно будет увидеть более 60 деревьев бонсай, сформированных в разнообразных стилях», — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.
На выставке представят японские сливы, буки, дланевидные клены, гинкго, ели, тсуги, сосны и уникальные композиции на камне из китайского можжевельника. Возраст некоторых экспонатов достигает сотни лет. Кроме того, все желающие смогут посетить мастер-классы по выращиванию и формированию бонсай.
Выставка организована при официальной поддержке Посольства Японии в России. Посмотреть на миниатюрные деревья можно будет до 28 января.
Растения предоставил коллекционер и мастер изготовления бонсай Валерий Пител. Большинство экспонатов привезены из Японии, но многие композиции были сформированы лично мастером из японского материала.
Бонсай — это техника создания карликовых деревьев. За пределами Японии для этого часто используют местные растения. Первые такие деревья в России появились именно в «Аптекарском огороде» на рубеже XIX–XX веков.
«Посетители смогут познакомиться с древним японским искусством бонсай и проникнуться духом Страны восходящего солнца. На выставке можно будет увидеть более 60 деревьев бонсай, сформированных в разнообразных стилях», — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.
На выставке представят японские сливы, буки, дланевидные клены, гинкго, ели, тсуги, сосны и уникальные композиции на камне из китайского можжевельника. Возраст некоторых экспонатов достигает сотни лет. Кроме того, все желающие смогут посетить мастер-классы по выращиванию и формированию бонсай.
Выставка организована при официальной поддержке Посольства Японии в России. Посмотреть на миниатюрные деревья можно будет до 28 января.
Растения предоставил коллекционер и мастер изготовления бонсай Валерий Пител. Большинство экспонатов привезены из Японии, но многие композиции были сформированы лично мастером из японского материала.
Бонсай — это техника создания карликовых деревьев. За пределами Японии для этого часто используют местные растения. Первые такие деревья в России появились именно в «Аптекарском огороде» на рубеже XIX–XX веков.
Источник: https://www.mos.ru