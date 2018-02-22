XVIII Московский Международный органный фестиваль откроется 12 марта в МГК
22.02.2018, 12:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. XVIII Московский Международный органный фестиваль приглашает любителей музыки на концерты в Малый зал и Концертный зал имени Н.Я. Мясковского Московской консерватории. С 12 по 25 марта 2018 года состоится серия концертов, в которых акцент сделан на творчестве молодых музыкантов.
МАЛЫЙ ЗАЛ МГК
12 марта, понедельник, 19.00
XVIII Московский международный
органный фестиваль
Открытие
Леонид КАРЕВ (орган), Франция
В программе:
Бах – Фантазия соль мажор, BWV 572
– Хоральная прелюдия «Von Gott will ich nicht lassen», BWV 658
– Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564
Пёрселл – Трио-соната № 1 соль минор (переложение для органа А. Изуара)
дю Корруа – Фантазия на тему песни «Une jeune fillette»
Буцко – Контрапункт №4 из «Полифонического концерта»
– Andante tranquillo из «Ричеркара» (переложение для органа Л. Карева)
– Прелюдия, Токката из «Большой органной тетради»
– «Бродячая Русь Христа-ради» из «Второй большой органной тетради»
Рахманинов – Два романса, соч. 11: «Русская песня», «Слава» (переложение для органа Л. Карева)
Откроется фестиваль уникальным концертом органиста парижской церкви Успения Богородицы, профессора Парижской консерватории Леонида Карева.
Л. Карев окончил музыкальную школу и музыкальное училище имени Гнесиных, а затем Московскую консерваторию; ученик А.И. Головина, Ю. Воронцова и К.К. Баташова (композиция), Ю.М. Буцко (оркестровка), Н.Н. Гуреевой (орган) и Е. Натансон (фортепиано). В 1992 году переехал во Францию, где продолжал обучение в Парижской и Булонской консерваториях, а также в Школе музыки у Алена Банкара и Мишеля Мерле (композиция), Мишеля Шапюи, Андре Изуара и Жана Гийю (орган).
В настоящее время Леонид Карев — органист парижской церкви Успения Богородицы и профессор консерватории в городе Осер. Он выступает с концертами и его сочинения исполняются на фестивалях в Европе, России и в Америке.
Леонид считает себя последователем творчества Юрия Буцко. Адаптируя народные мелодии и старинные церковные песнопения к современности, он старается сохранить контекстуальные условия жизни народных тем и знаменного распева.
МАЛЫЙ ЗАЛ МГК
12 марта, понедельник, 19.00
XVIII Московский международный
органный фестиваль
Открытие
Леонид КАРЕВ (орган), Франция
В программе:
Бах – Фантазия соль мажор, BWV 572
– Хоральная прелюдия «Von Gott will ich nicht lassen», BWV 658
– Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564
Пёрселл – Трио-соната № 1 соль минор (переложение для органа А. Изуара)
дю Корруа – Фантазия на тему песни «Une jeune fillette»
Буцко – Контрапункт №4 из «Полифонического концерта»
– Andante tranquillo из «Ричеркара» (переложение для органа Л. Карева)
– Прелюдия, Токката из «Большой органной тетради»
– «Бродячая Русь Христа-ради» из «Второй большой органной тетради»
Рахманинов – Два романса, соч. 11: «Русская песня», «Слава» (переложение для органа Л. Карева)
Откроется фестиваль уникальным концертом органиста парижской церкви Успения Богородицы, профессора Парижской консерватории Леонида Карева.
Л. Карев окончил музыкальную школу и музыкальное училище имени Гнесиных, а затем Московскую консерваторию; ученик А.И. Головина, Ю. Воронцова и К.К. Баташова (композиция), Ю.М. Буцко (оркестровка), Н.Н. Гуреевой (орган) и Е. Натансон (фортепиано). В 1992 году переехал во Францию, где продолжал обучение в Парижской и Булонской консерваториях, а также в Школе музыки у Алена Банкара и Мишеля Мерле (композиция), Мишеля Шапюи, Андре Изуара и Жана Гийю (орган).
В настоящее время Леонид Карев — органист парижской церкви Успения Богородицы и профессор консерватории в городе Осер. Он выступает с концертами и его сочинения исполняются на фестивалях в Европе, России и в Америке.
Леонид считает себя последователем творчества Юрия Буцко. Адаптируя народные мелодии и старинные церковные песнопения к современности, он старается сохранить контекстуальные условия жизни народных тем и знаменного распева.
Источник: МГК им. Чайковского