Юбилейный концерт Александра Малкуса пройдёт в МГК 23 марта
22.02.2018, 13:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 марта в Малом зале Московской консерватории – юбилейный концерт Александра Малкуса. Его концертные программы всегда отличаются концептуальностью и творческой фантазией. В этот раз музыкант обратится к творчеству Шопена и композиторов XX века – Лядова, Скрябина, Миловидова, Муравлёва и Щедрина. Такое сопоставление даёт богатую пищу для размышлений об истоках творчества и о преломлении традиций романтизма в эпоху модерна.
МАЛЫЙ ЗАЛ МГК
23 марта, пятница, 19.00
Абонемент №27
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл III
Александр МАЛКУС (фортепиано)
В программе:
Шопен – Рондо
– Три ноктюрна
– Интродукция и рондо ми-бемоль мажор, соч. 16
– Баллада № 1 соль минор, соч. 23
– Экспромт-фантазия до-диез минор, соч. 66
Фортепианные пьесы Лядова, Скрябина, Миловидова, Муравлёва, Щедрина
Александр Малкус окончил Московскую консерваторию в 1973 году по классу фортепиано у профессора В.А. Натансона. В 1979 году под его руководством окончил ассистентуру-стажировку.
Концертный репертуар пианиста включает в себя большое число произведений самых различных эпох и стилей, начиная от музыки старинных мастеров до современного авангарда.
Просветительская направленность, особенно в сфере русской музыкальной культуры — важная черта исполнительской деятельности пианиста. Им подготовлен и с успехом исполнен монументальный цикл «Избранные произведения русской фортепианной музыки XIX – XX вв.», состоящий из пяти концертных программ.
Александр Малкус является лауреатом трёх международных конкурсов. Выступал с концертами во многих городах России, в республиках бывшего СССР, Чехии, Словакии, Македонии, Болгарии, Швеции, Австрии, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Японии. Неоднократно участвовал в целом ряде европейских музыкальных фестивалей. Фирмой «Мелодия» выпущено три грампластинки с записями исполнения Малкусом произведений Р. Щедрина и А. Станчинского. В США выпущен компакт-диск с записью исполнения произведений Р. Щедрина, в Великобритании — CD с записью концерта в дуэте со скрипачкой Т. Гринденко, со скрипачом П. Миневым, в России — с записью произведений А. Глазунова и А. Станчинского и диск «Альбом для друзей»" с записью фортепианных шедевров двух столетий. Важное место в исполнительской деятельности А. Малкуса занимает сотрудничество с выдающимся композитором современности Р. Щедриным. Пианист неоднократно участвовал в авторских вечерах композитора в Москве и Париже, исполняя его грандиозный цикл «Полифоническая тетрадь» и пьесы.
В настоящее время музыкант активно работает над проектами, связанными с русской фортепианной музыкой «Серебряного века» русского авангарда первой волны и музыкой русского зарубежья первой половины XX века.
МАЛЫЙ ЗАЛ МГК
23 марта, пятница, 19.00
Абонемент №27
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл III
Александр МАЛКУС (фортепиано)
В программе:
Шопен – Рондо
– Три ноктюрна
– Интродукция и рондо ми-бемоль мажор, соч. 16
– Баллада № 1 соль минор, соч. 23
– Экспромт-фантазия до-диез минор, соч. 66
Фортепианные пьесы Лядова, Скрябина, Миловидова, Муравлёва, Щедрина
Александр Малкус окончил Московскую консерваторию в 1973 году по классу фортепиано у профессора В.А. Натансона. В 1979 году под его руководством окончил ассистентуру-стажировку.
Концертный репертуар пианиста включает в себя большое число произведений самых различных эпох и стилей, начиная от музыки старинных мастеров до современного авангарда.
Просветительская направленность, особенно в сфере русской музыкальной культуры — важная черта исполнительской деятельности пианиста. Им подготовлен и с успехом исполнен монументальный цикл «Избранные произведения русской фортепианной музыки XIX – XX вв.», состоящий из пяти концертных программ.
Александр Малкус является лауреатом трёх международных конкурсов. Выступал с концертами во многих городах России, в республиках бывшего СССР, Чехии, Словакии, Македонии, Болгарии, Швеции, Австрии, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Японии. Неоднократно участвовал в целом ряде европейских музыкальных фестивалей. Фирмой «Мелодия» выпущено три грампластинки с записями исполнения Малкусом произведений Р. Щедрина и А. Станчинского. В США выпущен компакт-диск с записью исполнения произведений Р. Щедрина, в Великобритании — CD с записью концерта в дуэте со скрипачкой Т. Гринденко, со скрипачом П. Миневым, в России — с записью произведений А. Глазунова и А. Станчинского и диск «Альбом для друзей»" с записью фортепианных шедевров двух столетий. Важное место в исполнительской деятельности А. Малкуса занимает сотрудничество с выдающимся композитором современности Р. Щедриным. Пианист неоднократно участвовал в авторских вечерах композитора в Москве и Париже, исполняя его грандиозный цикл «Полифоническая тетрадь» и пьесы.
В настоящее время музыкант активно работает над проектами, связанными с русской фортепианной музыкой «Серебряного века» русского авангарда первой волны и музыкой русского зарубежья первой половины XX века.
Источник: МГК им. Чайковского