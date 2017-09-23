Юбилейный вечер Ирины Мирошниченко пройдёт в МХТ имени Чехова
23.09.2017, 15:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Юбилейный вечер народной артистки России Ирины Мирошниченко состоится в субботу на основной сцене Московского Художественного театра имени Чехова, сообщила пресс-атташе МХТ Мария Малкина.
"День рождения актрисы - 24 июля - приходится на театральное межсезонье, поэтому торжества перенесены на сентябрь, на начало нового сезона МХТ", - пояснила собеседница СМИ.
Мхатовской сцене Ирина Мирошниченко посвятила более полувека своей жизни, здесь ею блестяще сыграны десятки ролей в спектаклях, вошедших в историю театрального искусства. Истинная "звезда" экрана и сцены, она снискала успех и как певица, работала на телевидении, вела собственную программу на радио - круг её профессиональных интересов очень широк, отметила пресс-атташе МХТ.
Она сообщила, что в празднике Ирины Мирошниченко примут участие её друзья и коллеги - артисты театра, кино и эстрады, представители российского шоу-бизнеса и, конечно, весь Московский Художественный театр. Режиссёр программы - Константин Богомолов.
"День рождения актрисы - 24 июля - приходится на театральное межсезонье, поэтому торжества перенесены на сентябрь, на начало нового сезона МХТ", - пояснила собеседница СМИ.
Мхатовской сцене Ирина Мирошниченко посвятила более полувека своей жизни, здесь ею блестяще сыграны десятки ролей в спектаклях, вошедших в историю театрального искусства. Истинная "звезда" экрана и сцены, она снискала успех и как певица, работала на телевидении, вела собственную программу на радио - круг её профессиональных интересов очень широк, отметила пресс-атташе МХТ.
Она сообщила, что в празднике Ирины Мирошниченко примут участие её друзья и коллеги - артисты театра, кино и эстрады, представители российского шоу-бизнеса и, конечно, весь Московский Художественный театр. Режиссёр программы - Константин Богомолов.
Источник: МХТ имени Чехова