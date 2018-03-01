Звезда мировой оперной сцены Карин Дейе выступит в петербургской филармонии 11 марта
01.03.2018, 13:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 марта в Большом зале петербургской филармонии с единственным концертом выступит звезда мировой оперной сцены, одна из самых востребованных ныне певиц Франции Карин Дейе. В сопровождении пианиста Доминика Планкада она исполнит арии из опер, романсы и песни Гуно, Россини и Форе. В концерте также прозвучат Баркарола для фортепиано Форе и Фантазия на темы оперы Россини «Севильский цирюльник» Гинзбурга в исполнении Доминика Планкада.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
имени Д.Д.ШОСТАКОВИЧА
11 марта 2018 года
Начало в 19 часов
Звезда мировой оперной сцены
двукратная обладательница национальной премии Франции
в области академической музыки
Les Victoires de la musique
в номинации «Лучшая оперная певица»
(2011, 2016)
Карин ДЕЙЕ (меццо-сопрано, Франция)
Доминик ПЛАНКАД (фортепиано, Франция)
В программе:
Гуно, Россини, Форе
После получения диплома филологического и музыкального факультетов Сорбонны Карин Дейе поступила на вокальное отделение Национальной консерватории в Париже, где занималась с известным профессором Мирей Алькантара. Начав карьеру солисткой Национальной оперы Лиона, Карин сразу стала исполнять главные партии: Керубино («Свадьба Фигаро» Моцарта), Белки и Белой Кошки («Дитя и волшебство» Равеля), Кларины («Брачный вексель» Россини), Нэнси («Альберт Херринг» Бриттена), Купидона («Орфей в аду» Оффенбаха), Стефано («Ромео и Джульетта» Гуно), Розины («Севильский цирюльник» Россини). Имея от природы актёрский талант, она быстро завоевала признание критиков и любовь публики.
Её мировая карьера стремительно раздвигала горизонты: Метрополитен-опера, Парижская национальная опера, театр Реал в Мадриде, Зальцбургский фестиваль, театр Лисео в Барселоне, Опера Сан-Франциско, сольные концерты в вашингтонском Кеннеди-центре… Голос Карин Дейе и её разнообразнейший репертуар привлекают к сотрудничеству с певицей таких знаменитых дирижёров, как Курт Мазур, Риккардо Мути, Эммануэль Кривин, Дэвид Стерн, Мюнг-Вун Чунг, Роберто Аббадо, а также известных музыкантов - Филиппа Кассара, Рено Капюсона и многих других.
В последние годы Карин Дейе активно сотрудничает с Парижской национальной оперой. В числе исполненных ею партий: Кармен («Кармен» Бизе), Шарлотта («Вертер» Массне), Розина («Севильский цирюльник» Россини), Елена («Дева озера» Россини), Зибель («Фауст» Гуно), Кристина («Средство Макропулоса» Яначека); Национальной оперой Бордо, оперными театрами Нанта и Тулона («Прекрасная Елена» Оффенбаха), Эльвира в «Пуританах» Беллини, Поппея в «Коронации Поппеи» Монтеверди в постановке всемирно известного режиссёра Боба Уилсона. Яркий голос Карин Дейе звучит в Королевском театре Версаля и парижском Театре Елисейских Полей («Сон в летнюю ночь» Мендельсона, дирижёр Даниэле Гатти), на сценах известных фестивалей Европы.
На протяжении своей карьеры певица была и остаётся чрезвычайно востребованной в барочном репертуаре. Среди дирижёров, с которыми она работала: Эммануэль Аим, Кристоф Руссе, Уильям Кристи, в числе ансамблей – Concert d’Astree, LesArtsFlorissants, Il Seminario Musicale, Les Paladins, Les Talens Lyriques.
Карин Дейе поражает широким жанровым диапазоном сольных программ, достаточно вспомнить недавнее блистательное исполнение вокального цикла «Летние ночи» Берлиоза с дирижёром Полом Дэниелом в Бордо, программу вокальной лирики Фoре, Веббера и Пуленка в Москве.
В ближайшие время у известной оперной дивы плотный график: концерт в Парижской филармонии вместе с Натали Дессей, роль Марии в «Диалогах кармелиток» Пуленка и сольный концерт в Брюссельской Королевской опере LaMonnaie, Семирамиды в одноимённой опере Россини в Сан Этьене, Золушки Россини на сцене парижского Театра Елисейских полей, сольные концерты.
Карин Дейе полюбила Россию уже после первого своего выступления и с радостью приняла приглашение выступить с сольными концертами в 2018 году: 9 марта на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского в Москве и 11 марта в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии. После концертов в России певицу ждут в Нью-Йорке, где она выступит на сцене Метрополитен-оперы.
Доминик Планкад - выпускник Национальной Парижской консерватории, ученик знаменитого Паскаля Девуайона, удостоенный первой премии Консерватории в области фортепианной и камерной музыки. В 1992 Доминик Планкад вместе с пианисткой Лорой Фромантен основал фортепианный дуэт, который был сразу же отмечен и приглашён к сотрудничеству звукозаписывающей компанией EMI classics. После первых же выступленией дуэт был удостоен самых положительных отзывов критиков и публики не только Франции, но и других европейских стран, и начал успешную карьеру по всему миру.
Помимо выступления в дуэте Планкад – Фромантен, Доминик постоянно принимает участие в крупных международных фестивалях, таких как «Безумный день» в Нанте, фестиваль в Ла-рок-д'Антероне, «Летний фестиваль» в Тулузе, фестиваль Радио Франс в Монпелье, фортепианный фестиваль в Осере, Musicades в Лионе, фестиваль в аббатстве Сен-Рикье, «Музыкальные вечера» в Ле Нюи-дю-Сюке, фестиваль Джордже Энеску в Мангейме, многих других … Его выступления в таких престижных концертных залах, как Сите де ля мюзик, Театр Елисейских полей, Музей Орсэ в Париже, Изуми - холл в Осаке, Тонхалле в Цюрихе, «Мегарон» в Афинах, Дворец изящных искусств в Брюсселе неизменно собирают аншлаги. Пианист - постоянный гость программ крупнейших радиостанций и телеканалов Франции France Musique, France Culture, France Inter, а также других стран.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
имени Д.Д.ШОСТАКОВИЧА
11 марта 2018 года
Начало в 19 часов
Звезда мировой оперной сцены
двукратная обладательница национальной премии Франции
в области академической музыки
Les Victoires de la musique
в номинации «Лучшая оперная певица»
(2011, 2016)
Карин ДЕЙЕ (меццо-сопрано, Франция)
Доминик ПЛАНКАД (фортепиано, Франция)
В программе:
Гуно, Россини, Форе
После получения диплома филологического и музыкального факультетов Сорбонны Карин Дейе поступила на вокальное отделение Национальной консерватории в Париже, где занималась с известным профессором Мирей Алькантара. Начав карьеру солисткой Национальной оперы Лиона, Карин сразу стала исполнять главные партии: Керубино («Свадьба Фигаро» Моцарта), Белки и Белой Кошки («Дитя и волшебство» Равеля), Кларины («Брачный вексель» Россини), Нэнси («Альберт Херринг» Бриттена), Купидона («Орфей в аду» Оффенбаха), Стефано («Ромео и Джульетта» Гуно), Розины («Севильский цирюльник» Россини). Имея от природы актёрский талант, она быстро завоевала признание критиков и любовь публики.
Её мировая карьера стремительно раздвигала горизонты: Метрополитен-опера, Парижская национальная опера, театр Реал в Мадриде, Зальцбургский фестиваль, театр Лисео в Барселоне, Опера Сан-Франциско, сольные концерты в вашингтонском Кеннеди-центре… Голос Карин Дейе и её разнообразнейший репертуар привлекают к сотрудничеству с певицей таких знаменитых дирижёров, как Курт Мазур, Риккардо Мути, Эммануэль Кривин, Дэвид Стерн, Мюнг-Вун Чунг, Роберто Аббадо, а также известных музыкантов - Филиппа Кассара, Рено Капюсона и многих других.
В последние годы Карин Дейе активно сотрудничает с Парижской национальной оперой. В числе исполненных ею партий: Кармен («Кармен» Бизе), Шарлотта («Вертер» Массне), Розина («Севильский цирюльник» Россини), Елена («Дева озера» Россини), Зибель («Фауст» Гуно), Кристина («Средство Макропулоса» Яначека); Национальной оперой Бордо, оперными театрами Нанта и Тулона («Прекрасная Елена» Оффенбаха), Эльвира в «Пуританах» Беллини, Поппея в «Коронации Поппеи» Монтеверди в постановке всемирно известного режиссёра Боба Уилсона. Яркий голос Карин Дейе звучит в Королевском театре Версаля и парижском Театре Елисейских Полей («Сон в летнюю ночь» Мендельсона, дирижёр Даниэле Гатти), на сценах известных фестивалей Европы.
На протяжении своей карьеры певица была и остаётся чрезвычайно востребованной в барочном репертуаре. Среди дирижёров, с которыми она работала: Эммануэль Аим, Кристоф Руссе, Уильям Кристи, в числе ансамблей – Concert d’Astree, LesArtsFlorissants, Il Seminario Musicale, Les Paladins, Les Talens Lyriques.
Карин Дейе поражает широким жанровым диапазоном сольных программ, достаточно вспомнить недавнее блистательное исполнение вокального цикла «Летние ночи» Берлиоза с дирижёром Полом Дэниелом в Бордо, программу вокальной лирики Фoре, Веббера и Пуленка в Москве.
В ближайшие время у известной оперной дивы плотный график: концерт в Парижской филармонии вместе с Натали Дессей, роль Марии в «Диалогах кармелиток» Пуленка и сольный концерт в Брюссельской Королевской опере LaMonnaie, Семирамиды в одноимённой опере Россини в Сан Этьене, Золушки Россини на сцене парижского Театра Елисейских полей, сольные концерты.
Карин Дейе полюбила Россию уже после первого своего выступления и с радостью приняла приглашение выступить с сольными концертами в 2018 году: 9 марта на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского в Москве и 11 марта в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии. После концертов в России певицу ждут в Нью-Йорке, где она выступит на сцене Метрополитен-оперы.
Доминик Планкад - выпускник Национальной Парижской консерватории, ученик знаменитого Паскаля Девуайона, удостоенный первой премии Консерватории в области фортепианной и камерной музыки. В 1992 Доминик Планкад вместе с пианисткой Лорой Фромантен основал фортепианный дуэт, который был сразу же отмечен и приглашён к сотрудничеству звукозаписывающей компанией EMI classics. После первых же выступленией дуэт был удостоен самых положительных отзывов критиков и публики не только Франции, но и других европейских стран, и начал успешную карьеру по всему миру.
Помимо выступления в дуэте Планкад – Фромантен, Доминик постоянно принимает участие в крупных международных фестивалях, таких как «Безумный день» в Нанте, фестиваль в Ла-рок-д'Антероне, «Летний фестиваль» в Тулузе, фестиваль Радио Франс в Монпелье, фортепианный фестиваль в Осере, Musicades в Лионе, фестиваль в аббатстве Сен-Рикье, «Музыкальные вечера» в Ле Нюи-дю-Сюке, фестиваль Джордже Энеску в Мангейме, многих других … Его выступления в таких престижных концертных залах, как Сите де ля мюзик, Театр Елисейских полей, Музей Орсэ в Париже, Изуми - холл в Осаке, Тонхалле в Цюрихе, «Мегарон» в Афинах, Дворец изящных искусств в Брюсселе неизменно собирают аншлаги. Пианист - постоянный гость программ крупнейших радиостанций и телеканалов Франции France Musique, France Culture, France Inter, а также других стран.
Источник: Санкт-Петербургская филармония