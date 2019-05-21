ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники американской юридической фирмы Buckley LLP подали иск против голливудского актёра Джонни Деппа. Как сообщают иностранные СМИ, очередной иск против артиста адвокаты фирмы Buckley LLP подали в связи с тем, что он не оплатил их услуги, в общей сумме Депп задолжал около $350 тыс.

Юристы с успехом выиграли дело против другой компании, с которой ранее сотрудничал Депп. Ранее стало известно, что в суд на артиста подали также его бывшие телохранители. По их словам , Депп раздавал им поручения, не связанные с их основными обязанностями, а также ставил в компрометирующее положение.