ИА «Ореанда-Новости» В 25-м фильме о Джеймсе Бонде роль агента 007 исполнит британская актриса Лашана Линч. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Как сообщают источники, темнокожая актриса не будет играть самого Бонда, ей будет только «передан» номер агента 007. Сам же Бонд по-прежнему будет в фильме, однако по сюжету он оставит свой пост в спецслужбах.

Бонд в фильме уйдёт на пенсию и отправится на Ямайку, откуда его вновь призовут на службу. По информации издания, Бонд будет пытаться соблазнить нового агента 007.