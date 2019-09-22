Актёры Московского Губернского театра поделились планами на новый сезон
Седьмой театральный сезон начнётся через месяц. Его откроет премьера спектакля под названием «Энергичные люди». Далее состоится показ спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». Данное представление войдёт в программу нового фестиваля «Атом солнца». По словам российского актёра драматического театра и кино Сергея Безрукова, спектакль будет своего рода ретроспективой постановки народного артиста Советского Союза и театрального режиссёра Олега Табакова. В сегодняшнем спектакле задействованы актёры Московского Губернского театра. Сам Безруков отметил, что роль в этой постановке но играет с 1998 года, и Олег Табаков мог лично наблюдать за игрой в стенах Губернского театра. Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков заявил, что теперь передаёт свою роль в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» представителю молодого поколения театра и ученику Школы Олега Табакова Денису Нуруллину. Здесь явно прослеживается преемственность поколений, заключил Сергей Безруков.
Вместе с художественным руководителем Московского губернского театра Сергеем Безруковым в работе над постановкой принимает участие режиссёр Алла Решетникова. В декабре на малой сцене театра состоится «Щелкунчик». В конце зимы в театре представят новый проект под названием «Поэтическое кабаре», ключевой темой которого станет женская поэзия начала XX века. Весной в театре покажут комедию «Лекарь поневоле» и драму Карела Чапека «Мать». В апреле приступят к репетициям «Маскарада» по одноимённому произведению М.Ю. Лермонтова. Главную роль в постановке исполнит Сергей Безруков.
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