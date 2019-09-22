В октябре стартует седьмой сезон. Отметим, что сбор театральной труппы традиционно проходит в форме капустника.

Седьмой театральный сезон начнётся через месяц. Его откроет премьера спектакля под названием «Энергичные люди». Далее состоится показ спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». Данное представление войдёт в программу нового фестиваля «Атом солнца». По словам российского актёра драматического театра и кино Сергея Безрукова, спектакль будет своего рода ретроспективой постановки народного артиста Советского Союза и театрального режиссёра Олега Табакова. В сегодняшнем спектакле задействованы актёры Московского Губернского театра. Сам Безруков отметил, что роль в этой постановке но играет с 1998 года, и Олег Табаков мог лично наблюдать за игрой в стенах Губернского театра. Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков заявил, что теперь передаёт свою роль в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» представителю молодого поколения театра и ученику Школы Олега Табакова Денису Нуруллину. Здесь явно прослеживается преемственность поколений, заключил Сергей Безруков.

Вместе с художественным руководителем Московского губернского театра Сергеем Безруковым в работе над постановкой принимает участие режиссёр Алла Решетникова. В декабре на малой сцене театра состоится «Щелкунчик». В конце зимы в театре представят новый проект под названием «Поэтическое кабаре», ключевой темой которого станет женская поэзия начала XX века. Весной в театре покажут комедию «Лекарь поневоле» и драму Карела Чапека «Мать». В апреле приступят к репетициям «Маскарада» по одноимённому произведению М.Ю. Лермонтова. Главную роль в постановке исполнит Сергей Безруков.