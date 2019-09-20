ИА «Ореанда-Новости». В Москве в помещение Театр.doc ворвались активисты движения SERB и напали на зрителей, пишет «МК».



Сообщается, что нападение произошло после спектакля «Война близко», который посвящён события на Донбассе. Активисты прорвались в зал через запасной вход и бросили в зрителей «несколько стаканчиков с жидкостью с резким запахом».



В театре вызвали полицейских. Другие подробности не сообщаются. Ранее SERB уже срывали спектакли Театр.doc. В частности, они сорвали постановку «Выйти из шкафа», которая рассказывала о людях нетрадиционной ориентации.