ИА «Ореанда-Новости» Британская певица и актриса Майя-Лесия Нэйлор скончалась на 17-м году жизни. Она умерла ещё 7 апреля, но о её смерти стало известно только 18-го. Причины смерти пока не раскрываются.

Майя-Лесия Нэйлор родилась 6 ноября 2002 года в Великобритании. Она дебютировала в качестве киноактрисы в 2004 году. Нэйлор сыграла в кинокартинах «Красный код» (2013) и «Нулевой индекс» (2014), а также в телесериале для детей Millie Inbetween. Наиболее широкую известность актриса получила в качестве исполнительницы роли Миро в фильме сестер Вачовски «Облачный атлас», который является адаптацией одноименного романа Дэвида Митчелла.