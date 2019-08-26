Брак с ресторатором Дмитрием Борисовым продлился около трёх лет.

45-летняя актриса развелась с мужем ещё в мае текущего года, однако, известие о том, что Ксения Раппопорт является в настоящее время незамужней женщиной, возникло только сейчас. Официально артистка обратилась с просьбой о расторжении брака в апреле. Даже близкие и друзья пары Раппопорт – Борисов не подозревали о том, что их отношения находятся на грани краха. В целом, артистка тщательно скрывает свою личную жизнь. Даже её свадьба стала для многих полной неожиданностью. Церемония бракосочетания состоялась в 2016 году. Примечательно, что теперь уже бывший супруг Раппопорт моложе её на шесть лет. Ради неё Дмитрию Борисову пришлось развестись со своей супругой и сменить место жительства – он переехал из столицы в город на Неве. Брак пары просуществовал три года. Причины, которые побудили актрису расстаться, не озвучены.

Стоит отметить, что у Народной артистки Российской Федерации Ксении Раппопорт есть две дочери. Старшая из них, Дарья-Аглая Тарасова, отметила свой двадцать пятый день рождения. Её актриса родила от предпринимателя Виктора Тарасова. Вторую дочь, которую зовут Софья, Раппопорт родила от гражданского мужа Юрия Колокольникова в 2011 году. До него у Раппопорт случились также романтические отношения с режиссёром Эдуардом Боярковым, который в настоящее время возглавляет Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Максима Горького.

В настоящее время артистка занята съёмочным процессом в Италии. Скоро на экраны выйдет остросюжетная картина с актёром Микеле Плачидо, сыгравшего роль известного комиссара Катани в сериале под названием «Спрут».